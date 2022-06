Anticipazioni TV

Stasera, ventiduesimo appuntamento con la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladmir Luxuria.

Oggi, lunedì 6 giugno 2022, in prima serata su Canale 5, ventiduesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino

Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 6 giugno 2022

Nel corso della puntata arriveranno a Playa Palapa due special guest star: Vera Gemma e Soleil Sorge. Le Piratesse avranno il compito di creare due team – il Team Vera e il Team Soleil – così da proteggere i loro naufraghi favoriti e dare invece del filo da torcere a chi invece non è di loro gradimento.

Saranno presenti in studio gli ex naufraghi Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni: Ilary Blasi avrà bisogno della loro complicità per organizzare uno scherzo a Carmen Di Pietro e uno a Edoardo Tavassi. Ospiti anche Blind e Licia Nunez.

Una tra Estefania Bernal e Lory Del Santo dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima.

E proprio a Playa Sgamadissima l’eliminata si scontrerà con Pamela Petrarolo per la permanenza come naufraga solitaria. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Al termine della puntata un’inaspettata novità coglierà i naufraghi di sorpresa: dovranno lasciare Playa Rinovada alla volta di una nuova e inospitale spiaggia in cui ricominciare da zero la loro vita sull’Isola.

nfine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 13 giugno.

La ventiduesima puntata dell'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera a partire dalle 21.40 su Canale 5.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi