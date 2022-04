Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 4 aprile 2022

Anticipazioni TV

Stasera, il quinto appuntamento con la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladmir Luxuria.

Oggi, lunedì 4 aprile 2022, in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con L'Isola dei Famosi il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia.

Nel corso della serata una nuova coppia di naufraghi sbarca all’Isola: Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna sono pronti a entrare in gioco e conquistarsi il loro posto nel gruppo.

Inoltre, si scoprirà chi tra le coppie nominate Lory Del Santo e Marco Cucolo, Blind e Roberta Morise, Jeremias e Gustavo Rodriguez dovrà abbandonare Playa Accoppiada. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Una nuova coppia si formerà fra i naufraghi solitari di Playa Sgamada e tornerà in gara su Playa Accoppiada. Il “Capo” Clemente Russo avrà un ruolo fondamentale in questa decisione. Sempre a Playa Sgamada un altro concorrente dovrà lasciare definitivamente l’Isola e tornare in Italia.

Ilona Staller sarà protagonista di una divertente prova di seduzione insieme a Lory Del Santo. Chi la spunterà fra le due?

Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

La quinta puntata della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera a partire dalle 21.40 su Canale 5.

