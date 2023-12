Io Canto Generation: le anticipazioni della semifinale, questa sera su Canale 5

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 18 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5, appuntamento imperdibile con Io Canto Generation, il talent show musicale condotto da Gerry Scotti, con la direzione artistica di Roberto Cenci. Per la semifinale cambia lo schema di gioco.

Io Canto Generation: questa sera su Canale 5, la semifinale

In sfida soltanto due squadre capitanate da Iva Zanicchi e Fausto Leali che, insieme a Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta duetteranno con i ragazzi rimasti in gara. Come di consueto i giudici, Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola, valuteranno le varie esibizioni stilando una classifica parziale, che potrà essere ribaltata dal voto di 100 componenti del pubblico in studio

.Alla fine di tutte le manche, dalla squadra seconda in classifica saranno salvati 4 componenti: 2 dal voto del pubblico e 2 dalla giuria insieme alla speaker radiofonica di R101, Chiara Tortorella. Nella puntata finale saranno 12 i giovani talenti canori a contendersi il trofeo di “Io Canto Generation”.

L'appuntamento con la semifinale di Io Canto Generation, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20, su Canale 5.