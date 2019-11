Intervista a Gabriele Corsi, dagli esordi al successo di Deal With It

Anticipazioni TV

Il Presentatore del nuovo fortunato show di Nove si racconta ai nostri microfoni, svelandoci fino a dove si spingerebbe se fosse lui a dover “stare al gioco”!

I numeri parlano chiaro e quelli di Deal With It - Stai al gioco sono davvero da record, un format di successo che ha consacrato Gabriele Corsi nell'olimpo dei conduttori TV. Fin dal suo debutto nel ruolo di presentatore con il fortunato Take Me Out, il simpaticissimo Gabriele ha dimostrato di avere le carte in regola per diventare uno dei più forti, e se ne è accorta anche la Rai, che nella stagione 2018 l'ha messo al timone di diversi successi: Boss in incognito, Reazione a Catena - L'intesa vincente e B come sabato.

Ma il Gruppo Discovery è tornato presto a reclamare il suo cavallo di razza e per lui ha pensato ad un programma capace di tirare fuori tutta la sua vena comica. Ma che ruolo ha Gabriele in Deal With It? Quello adottato non è certo il registro classico, Gabriele non è solo il conduttore, con l'aiuto dei suoi ospiti, è infatti, mente e regista degli scherzi.

Divertentissimo, a volte crudele, di certo irriverente, mette in difficoltà le ignare vittime sussurrando all'orecchio dei complici indicazioni davvero folli. Chi accetta di "stare al gioco" può vincere fino a 2000 euro, la scalata però non è semplice e Corsi e i suoi "amici" sono abbastanza inclementi. E bravo Gabriele! Ma questa volta siamo stati noi a mettere in difficoltà lui (impresa durissima), chiedendogli di rivelarci fino a dove sarebbe disposto a spingersi se fosse lui a dover “stare al gioco”...

Non perdete dunque l'intervista a Gabriele Corsi, in soli 13 minuti ci ha raccontato vita, carriera, passioni e grandi speranze (...come vincere un Oscar!?). Scoprirete la sua comicità dirompente, il suo carattere vispo ma gentile, la sua grande capacità di ispirare fiducia in chi lo ascolta. Scoprirete che è proprio come i grandi presentatori del passato, ma al contempo simbolo di una TV nuova.

Ecco la nostra video intervista a Gabriele Corsi:

Deal With It va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su NOVE alle 20.30