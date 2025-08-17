Innocence, Deniz Cakir è Bahar Yuksel nella soap turca di Canale 5: Vita privata, curiosità e carriera

Anticipazioni TV

Deniz Cakir interpeta Bahar Yuksel nella soap turca Innocence. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attrice tra vita privata e carriera.

Nel cast di Innocence, Deniz Cakir è un’attrice enigmatica e carismatica in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico, già fan della soap di Canale 5, nei panni di Bahar Yuksel. Conosciamo meglio l’affascinante attrice turca tra vita privata, carriera e curiosità.

Innocence, chi è Deniz Cakir? Carriera e vita privata

Nata il 31 dicembre 1981 ad Ankara sotto il segno del Capricorno, Deniz Cakir è molto conosciuta in Turchia per la sua carriera brillante, divisa tra cinema, televisione e teatro. La sua carriera è iniziata nei primi anni Duemila e non si ferma solo alla recitazione, dato che lei è anche doppiatrice in lingua di alcune importanti produzioni internazionali come i film di animazione Kung Fu Panda e The Simpsons Movie, poi ha prestato la sua voce a Virginia “Pepper” Potss in Iron Man e Iron Man 2. Nel 2009, Deniz ha preso parte a diverse pellicole cinematografiche come 40 e Come Stai?, poi è tornata sul grande schermo due anni dopo con il film Già.

Grazie ai suoi lavori in televisione Deniz raggiunge il grande pubblico con una serie di soap e serie tv che le danno visibilità a livello nazionale. Il successo arriva definitivamente con la serie Yaprak Dokumu, dove Cakir interpreta il personaggio complesso di Ferhunde. Ma la carriera dell’attrice turca non si limita alla televisione e al cinema.

Innocence, Deniz Cakir è Bahar Yuksel

Oltre ad essere un volto amatissimo del piccolo schermo e del cinema in Turchia, Deniz Cakir è anche un’attrice di teatro. Nella sua carriera si annoverano diverse pièce teatrali tra cui nel 2011 spicca il ruolo di Ipek nello spettacolo Camma, che fu un grande successo. Deniz approda poi nella soap turca Innocence con il ruolo di Bahar Yuksel, protagonista della serie del 2021, approdata poche settimane fa su Canale 5. Bahar, madre di due figli, vede la sua vita stravolta quando la figlia di innamora di un uomo sbagliato, un trentacinquenne influente e potente che sta per sposare un’altra. Ma parliamo anche della vita privata dell’attrice di Innocence.

Dal 2011 al 2013 Deniz ha avuto una relazione con Ibrahim Celikkol, protagonista di Terra Amara, ma la storia d’amore è naufragata. Deniz ha conosciuto e si è innamorata di Bilgehan Baykal che ha sposato nel 2023. Su Instagram l’attrice conta ben 1,7 milioni di followers ed è molto attiva sui social, dove condivide momenti della sua vita privata e traguardi lavorativi, con foto dietro le quinte e scatti professionali che mettono in luce tutto il suo fascino e la sua bellezza.

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.