Inga Lindstrom - Segreti Inconfessabili è il Film TV in onda oggi pomeriggio, 30 agosto 2025, dopo le Soap di Canale5

I Film TV del ciclo Inga Lindstrom tornano a farci compagnia nel weekend di Canale5. Scopriamo insieme la trama dell'appuntamento di oggi, sabato 30 agosto 2025.

Questo pomeriggio, sabato 30 agosto 2025, ci aspetta un nuovo appuntamento con le storie d’amore dei Film TV del ciclo Inga Lindstrom. Nella giornata di oggi ci farà compagnia Inga Lindstrom – Segreti Inconfessabili, diretto da Oliver Dieckmann e con protagonista l’attrice Pia Amofa-Antwi. Scopriamone insieme la trama e a che ora andrà in onda su Canale5.

Questo pomeriggio, dopo l’appuntamento con Beautiful e If You Love – presente anche nel palinsesto del weekend in attesa del suo gran finale – arriverà l’appuntamento con i Film TV estivi. Alle ore 16.15 ci aspetta Inga Lindstrom – Segreti Inconfessabili. Ecco la trama:

Elli gestisce il ristorante di famiglia, lasciatole in gestione dal padre Karl. Accanto a lei c’è il socio di una vita, Benne. Le cose vanno bene sino a quando una serie di recensioni negative mette in crisi il locale. Ellie sospetta che dietro a tutto questo ci sia qualcosa di più di un sabotaggio. La ragazza si spaventa ancora di più quando scopre suo padre durante un incontro segreto con uno sconosciuto. Benché Karl minimizzi quanto la figlia ha visto, Elli è molto spaventata. Più tardi trova un biglietto da visita con il nome di un certo Viggo Berg, un imprenditore ambiguo di Stoccolma. Decisa a capire cosa stia succedendo, si reca in città e con uno stratagemma entra nel suo ufficio facendosi assumere come autista del socio di Viggo, Lucas Hansen, con una falsa identità. Le sue indagini finiscono per farle vivere un’esperienza che le cambierà la vita per sempre. Elli fa amicizia con Ronja, la figlia di Lucas, e si ritrova a provare persino attrazione per il suo “capo”.

Ultimi appuntamenti con il ciclo di Inga Lindstrom?

Settembre è alle porte e con lui arriveranno molti cambiamenti nel palinsesto. Molto presto, a metà settembre, torneranno i consueti appuntamenti con i programmi di Maria De Filippi ma tornerà anche Verissimo di Silvia Toffanin. Quest’ultimo ci farà compagnia dal 13 settembre 2025 nei weekend e con il suo ritorno dovremo salutare i Film TV sia del ciclo Inga Lindstrom come quello di questo pomeriggio sia di quello di Rosamunde Pilcher. Ci attendono dunque grandi novità tutte da scoprire.

