Inga Lindstrom - La donna che sussurrava ai cavalli: ecco la trama del Film TV in onda oggi pomeriggio, 6 settembre 2025

Silvia Farris
Questo pomeriggio, su Canale5, non perdete l'appuntamento con il Film Tv Inga Lindstrom - La donna che sussurrava ai cavalli. Ecco la trama.

Inga Lindstrom - La donna che sussurrava ai cavalli: ecco la trama del Film TV in onda oggi pomeriggio, 6 settembre 2025

Ultimi giorni di programmazione, per questa estate 2025, per i film TV del weekend su Canale5. Oggi pomeriggio, sabato 6 settembre 2025, ci farà compagnia Inga Lindstrom – La Donna che sussurrava ai cavalli. L’appuntamento è per le ore 15.30, dopo l’appuntamento con le Soap Beautiful e If You Love e prima della puntata di Innocence, che si sta avviando velocemente al suo gran finale. Scopriamo insieme, nel dettaglio, la trama.

Inga Lindstrom – La donna che sussurrava ai cavalli: ecco la trama del film di questo pomeriggio

Siamo agli sgoccioli e mancano pochi giorni al momento in cui saluteremo i film TV del ciclo Inga Lindstrom e Rosamunde Pilcher, che ci fanno compagnia – ormai da diversi anni – durante l’estate. Questo pomeriggio ci farà compagnia Inga Lindstrom – La donna che sussurrava ai cavalli. Ecco di cosa parla:

Linn desidera entrare nel team di salto del centro ippico del suo ragazzo Alex. Purtroppo però un incidente rende il suo cavallo pauroso e purtroppo intrattabile. Linn spera che Karla, una famosa esperta di cavalli, possa aiutarla. Dopo aver contattato la donna, Linn ritrova Nils, l’amore della sua infanzia che è in viaggio insieme a suo figlio Peppe e il loro food truck. Questo incontro fortuito, avvenuto dopo anni, mette Linn davanti a un bivio. Deve infatti capire e decidere cosa vuole davvero per il suo futuro e dove si trovi la sua vera felicità.

Inga Lindstrom e Rosamunde Pilcher: ecco quando ci saluteranno i film TV estivi di Canale5

Come abbiamo detto prima, sono gli ultimi giorni di programmazione per i film estivi di Canale5. Nel prossimo weekend tornerà a farci compagnia Silvia Toffanin e il suo Verissimo. La programmazione di sabato e domenica della rete ammiraglia del Biscione si modificherà con il ritorno del talk – show e ci attendono anche nuovi orari per gli appuntamenti con le Soap. Beautiful continuerà la sua consueta programmazione 7 giorni su 7 mentre La Forza di Una Donna arriverà a farci compagnia anche nel weekend.

Innocence è invece molto vicino al suo grande finale. Manca poco al momento della verità e del confronto finale tra Ela, Ilker e Irem. Vi anticipiamo che quel momento ci lascerà completamente senza parole, a conferma di quanto questa dizi abbia il potere di sconvolgere il pubblico, con i suoi temi forti.

Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
