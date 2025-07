Inga Lindstrom - Hanna and The Good Life: Il Film in onda oggi su Canale5 dopo La forza di una donna

Anticipazioni TV

Oggi, al posto di Pomeriggio Cinque, andrà in onda nel daytime di Canale 5 Inga Lindstrom - Hanna and The Good Life. Vediamo più nel dettaglio di che cosa parla questo film!

A partire da ieri, lunedì 14 luglio 2025, al posto di Pomeriggio Cinque, spetta a dei bei film tenerci compagnia nei nostri pomeriggi estivi. La pellicola di oggi, martedì 15 luglio, è Inga Lindstrom - Hanna and The Good Life. Il film in questione verrà trasmesso subito dopo il consueto appuntamento con la soap opera turca La forza di una donna e prima di quello con il game show condotto da Gerry scotti, Caduta Libera. Ma vediamo più nel dettaglio su Inga Lindstrom - Hanna and The Good Life, scoprendo qualche curiosità al riguardo e soprattutto qual è la sua trama!

Tutto su Inga Lindostrom - Hanna and The Good Life

Inga Lindstrom - Hanna and The Good Life è una commedia sentimentale tedesca datata 2023 con Sina Tkotsch e Maximilian Klas. La regia è di Marco Serafini, mentre la sceneggiatura è di Christiane Sadlo, e la produzione è affidata a ZDF e Neue Deutsche Filmgesellschaft. Infatti, Inga Lindstrom è una serie di film per la televisione tedesca di genere sentimentale adattati dalle opere della scrittrice Christiane Sadlo, in onda dal 2004 sulla rete televisiva tedesca ZDF. La protagonista di questa storia è Hanna, una giornalista locale che sta attraversando un periodo un po' delicato. Dopo aver chiuso la sua relazione amorosa con il compagno, Tom, ha scoperto che non può avere figli. Un giorno, mentre sta facendo un giro in sella alla sua bicicletta nei pressi del lago, s'imbatte in una tartaruga, grazie alla quale incontra Mikael, un restauratore che è da poco giunto in paese insieme a sua figlia, Luna. Hanna e Mikael hanno modo di approfondire la loro conoscenza, e di scoprire - con loro grande sorpresa - di essere molto più simili di quanto pensino. Nel mentre, però, i genitori della giovane, il pastore Carl e la moglie Billie, sembrano preoccupati di questa sua nuova amicizia...

Inga Lindstrom - Hanna and The Good Life ci aspetta martedì 15 luglio 2025 a partire dalle 16:50 su Canale 5.