Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio: Ecco la Trama del film di oggi, 23 agosto 2023, su Canale5 prima di Innocence

Oggi, sabato 23 agosto 2025, a tenerci compagnia nel pomeriggio di Canale 5 sarà il film Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio.

Oggi, sabato 23 agosto 2025, verso le 16:25 verrà trasmesso su Canale 5 il film Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio. La commedia in questione andrà in onda dopo il consueto appuntamento con la soap americana Beautiful e la fiction Viola come il mare, e prima di quello con il serial turco Innocence. Scopriamo insieme qualcosa in più su Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio, tra cui qualche curiosità e la sua trama.

Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio: Tutte le Curiosità e la Trama del Film di Canale 5

La commedia in questione, il cui titolo originale è Inga Lindstrom: Hochzeitsfieber, è stata girata in Germania nel 2021 da Matthias Kiefersauer. La produzione è della ZDF in collaborazione con ARD Degeto Film e ARD Television, mentre nel cast, tra gli altri attori, ritroviamo: Heide Ackermann, Julian Bloedorn, Laura Cuenca Serrano, Magdalena Hofner. La protagonista di questa storia è la bella Lena, la quale lavora da appena un paio di giorni in un albergo immerso nelle campagne svedesi, il Mariefred. All'improvviso, il suo capo, Victoria, scompare nel nulla. A questo punto, emerge una dura verità, ossia che la donna non naviga in buone acque: la sua situazione economica non è delle migliori, anzi. Tuttavia, c'è una luce in fondo al tunnel, poiché sembra proprio che una famosa cantante, Ivy, voglia organizzare proprio in questo hotel il suo matrimonio. Peccato che il futuro sposo sia Anton, il primo amore di Lena. Così, quando il compagno della giovane, Soren, lo scopre, inizia a manifestare i primi segni d'insofferenza, poiché geloso di ciò che ci fu tra loro e di ciò che potrebbe ancora continuare ad esistere. Inoltre, sta per fare il suo ingresso in scena Charlie, figlio di Victoria, che vorrebbe dare un mano, ed invece non fa altro che disturbare i clienti. Alla fine, Lena si ritroverà a mettere in discussione la sua intera esistenza, a partire dalla sua relazione amorosa, anche perché si sente combattuta tra tre uomini... Per chi batterà davvero il suo cuore, Anton, Soren o Charlie?

