TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio: Ecco la Trama del film di oggi, 23 agosto 2023, su Canale5 prima di Innocence
Anticipazioni TV

Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio: Ecco la Trama del film di oggi, 23 agosto 2023, su Canale5 prima di Innocence

Francesca Simone

Oggi, sabato 23 agosto 2025, a tenerci compagnia nel pomeriggio di Canale 5 sarà il film Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio. Ecco di che cosa tratta la pellicola in questione!

Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio: Ecco la Trama del film di oggi, 23 agosto 2023, su Canale5 prima di Innocence

Oggi, sabato 23 agosto 2025, verso le 16:25 verrà trasmesso su Canale 5 il film Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio. La commedia in questione andrà in onda dopo il consueto appuntamento con la soap americana Beautiful e la fiction Viola come il mare, e prima di quello con il serial turco Innocence. Scopriamo insieme qualcosa in più su Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio, tra cui qualche curiosità e la sua trama.

Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio: Tutte le Curiosità e la Trama del Film di Canale 5

La commedia in questione, il cui titolo originale è Inga Lindstrom: Hochzeitsfieber, è stata girata in Germania nel 2021 da Matthias Kiefersauer. La produzione è della ZDF in collaborazione con ARD Degeto Film e ARD Television, mentre nel cast, tra gli altri attori, ritroviamo: Heide Ackermann, Julian Bloedorn, Laura Cuenca Serrano, Magdalena Hofner. La protagonista di questa storia è la bella Lena, la quale lavora da appena un paio di giorni in un albergo immerso nelle campagne svedesi, il Mariefred. All'improvviso, il suo capo, Victoria, scompare nel nulla. A questo punto, emerge una dura verità, ossia che la donna non naviga in buone acque: la sua situazione economica non è delle migliori, anzi. Tuttavia, c'è una luce in fondo al tunnel, poiché sembra proprio che una famosa cantante, Ivy, voglia organizzare proprio in questo hotel il suo matrimonio. Peccato che il futuro sposo sia Anton, il primo amore di Lena. Così, quando il compagno della giovane, Soren, lo scopre, inizia a manifestare i primi segni d'insofferenza, poiché geloso di ciò che ci fu tra loro e di ciò che potrebbe ancora continuare ad esistere. Inoltre, sta per fare il suo ingresso in scena Charlie, figlio di Victoria, che vorrebbe dare un mano, ed invece non fa altro che disturbare i clienti. Alla fine, Lena si ritroverà a mettere in discussione la sua intera esistenza, a partire dalla sua relazione amorosa, anche perché si sente combattuta tra tre uomini... Per chi batterà davvero il suo cuore, Anton, Soren o Charlie?

Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio ci aspetta sabato 23 agosto 2025 a partire dalle 16:25 su Canale 5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Notte nel Cuore, chi è Leyla Tanlar la bellissima e giovane attrice che interpreta Sevilay
anticipazioni TV La Notte nel Cuore, chi è Leyla Tanlar la bellissima e giovane attrice che interpreta Sevilay
Ballando con le Stelle: Chi è Martina Colombari? Età, Figlio, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
news VIP Ballando con le Stelle: Chi è Martina Colombari? Età, Figlio, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
Temptation Island, Alfonso D'Apice a ruota libera su Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Antonio Panico e Valentina Riccio
news VIP Temptation Island, Alfonso D'Apice a ruota libera su Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Antonio Panico e Valentina Riccio
Innocence, Anticipazioni del 23 e del 24 agosto 2025: Irem finge il suicidio ma la verità viene scoperta e non solo quella...
anticipazioni TV Innocence, Anticipazioni del 23 e del 24 agosto 2025: Irem finge il suicidio ma la verità viene scoperta e non solo quella...
Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 agosto 2025
Grande Fratello, Shaila Gatta pronta a debuttare in un film? Spunta un'indiscrezione!
news VIP Grande Fratello, Shaila Gatta pronta a debuttare in un film? Spunta un'indiscrezione!
Cecilia Rodriguez, le sue vacanze a cinque stelle con pancione in bella vista: quanto costa l’hotel di lusso
news VIP Cecilia Rodriguez, le sue vacanze a cinque stelle con pancione in bella vista: quanto costa l’hotel di lusso
La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Enver rivede Sarp e rischia di morire!
anticipazioni TV La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Enver rivede Sarp e rischia di morire!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV