Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: stasera su Rai1 la seconda puntata della quarta stagione

Continuano le seguitissime indagini del sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni. Stasera su Rai la seconda puntata della quarta stagione. La trama degli episodi.

E' partita alla grande la quarta stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, promossa in tv da Vanessa Scalera a Sanremo, a Domenica In da Mara Venier e con tanto di poco gradevole lite pubblica tra lei e l'autrice dei romanzi, Mariolina Venezia, nella conferenza stampa ufficiale. Tutto questo ha generato molto probabilmente ancora più attesa per una serie che è comunque molto seguita e la cui prima puntata ha fatto registrare 4.186.000 spettatori, ovvero il 24% di share. Stasera 2 marzo va in onda su Rai 1 la seconda puntata, di cui vi anticipiamo la trama ufficiale.

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: la trama della puntata del 2 marzo

Imma ha passato la notte con Calogiuri in un agriturismo, ma il ritorno alla quotidianità la riporta presto ai suoi doveri. Mentre cerca di capire cosa desideri veramente e quale sia la decisione più giusta da prendere, Pietro trova conforto nell’amicizia con lo scrittore Vasco Parisi (Tommaso Ragno), scoprendo in lui un compagno con cui confrontarsi e riorganizzare la sua vita senza Imma. Diana (Barbara Ronchi), intanto, affronta il dilemma di lasciare il suo ruolo di cancelliera per inseguire l’ambizione di diventare giudice di pace, cercando di bilanciare le sue aspirazioni con la lealtà verso Imma. Valentina, dal canto suo, cerca in tutti i modi di aiutare i genitori a risolvere la loro crisi matrimoniale. Per un caso fortuito Diana e Salvatore si conoscono, ignari di essere entrambi legati per motivi diversi allo sceriffo di Matera. Sul fronte investigativo, la morte di due persone legate al mondo del circo porta Imma e Calogiuri ad investigare tra vecchi rancori e identità nascoste. E Imma si scopre sempre più divisa tra le sue responsabilità professionali e il bisogno di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Nel frattempo, l'indagine sotto copertura di Calogiuri per catturare il latitante Latronico arriva a un momento cruciale, spingendolo a fare i conti con i suoi sentimenti per Imma.