Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: stasera su Rai 1 la prima puntata della quarta stagione

Anticipazioni TV

Dopo gli sconvolgimenti sentimentali della terza stagione, torna su Rai 1 in prima serata Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, con la magistrata che dovrà affrontare nuove sfide personali e professionali. La trama della prima puntata.

Anche se è già presente su RaiPlay, va in onda stasera in prima serata su Rai 1 la prima puntata della quarta stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, serie molto amata dal pubblico, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Barbara Ronchi nei ruoli principali, a cui si aggiunge quest'anno una guest-star di eccezione, Tommaso Ragno, nel ruolo di un poeta che fa amicizia con Pietro e cerca di spronarlo ad uscire dalla sua crisi. Nel cast tornano anche Carlo Buccirosso, Nando Irene, Carlo De Ruggieri, Alice Azzariti, Dora Romano, Lucia Zotti e Monica Dugo, mentre nella prima puntata troviamo anche Massimo De Lorenzo. La serie è liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, "Come piante tra i Sassi", "Via del Riscatto", "Maltempo", "Rione Serra venerdì", editi da Einaudi Editore Spa, adattati per il piccolo schermo da Salvatore De Mola, Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone e Filippo Gili, con la collaborazione del regista Francesco Amato.

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: la trama della prima puntata della quarta stagione

Il sostituto procuratore di Matera, Imma Tataranni, si è rifugiata a casa di Diana per affrontare la crisi più profonda della sua vita: il suo matrimonio con Pietro è in bilico e il legame con Calogiuri, dopo aver ceduto al suo fascino, agita i suoi pensieri. Nessuno sa dove sia finita e tutti la cercano: Pietro, Calogiuri, Vitali e persino la Moliterni. Nel frattempo, Valentina si concentra sui suoi studi, cercando di mantenere le distanze dai problemi dei genitori, mentre Brunella continua la sua vita assistita dal nipote Salvatore. Diana invece comincia a sentire la fatica della convivenza con Imma e Filomena è preoccupata che suo figlio possa separarsi, temendo le conseguenze di uno scandalo. Quando Pietro finalmente trova Imma, i due si confrontano e lei confessa di averlo tradito con il maresciallo Calogiuri. Tra i due la distanza appare insanabile. Sopraffatta dallo stress, Imma ha un malore improvviso e viene ricoverata in ospedale, dove si ritrova, come suo solito, ad indagare sulla misteriosa morte del medico Egidio Calbi. Mentre cerca di destreggiarsi tra le tensioni personali e le intuizioni investigative, il suo legame con Calogiuri si fa più intenso, lasciandola a interrogarsi su ciò che desidera davvero per il suo futuro.