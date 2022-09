Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2: Stasera torna l'appuntamento con la Fiction di Rai 1

Anticipazioni TV

Torna stasera 27 settembre su Rai 1 l'appuntamento con Imma Tataranni - Sostituto Procuratore col seguito della seconda stagione della fiction. La trama della puntata di stasera.

Torna finalmente in onda, questa settimana addirittura con due appuntamenti, una delle fiction Rai più seguite ed amate. Stasera 27 settembre alle 21. 25 andrà infatti in onda su Rai 1 la quinta puntata della seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, le cui avventure come ricorderete erano rimaste in sospeso l'autunno scorso. La Rai aveva deciso di spezzare in questo modo la stagione composta da 8 puntate e dunque no, se l'avete seguita, non siete impazziti e queste ultime 4 puntate completeranno un altro ciclo di storie, tratte dai romanzi della scittrice lucana Mariolina Venezia. Per la precisione, i romanzi adattati per il piccolo schermo sono “Via del riscatto”, “Come piante fra i sassi”, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì”, pubblicati da Einaudi tra il 2009 e il 2019. Ritroviamo dunque la bravissima Vanessa Scalera nel ruolo della brusca ma in fondo romantica magistrata dagli outfit improbabili, assieme a Massimiliano Gallo nel ruolo del marito Pietro, con aspirazioni artistiche, Alessio Lapice il bell'Ippazio Calogiuri, tentazione dell'integerrima Imma, Carlo Buccirosso che è il suo superiore e Cesare Bocci nel ruolo del cattivo, Romaniello. In più, si è aggiunta alla squadra Martina Catuzzi, la carabiniera Laura Bartolini. La regia è di Francesco Amato.

Imma Tataranni - Sostituto procuratore: dove eravamo rimasti

Se non ricordate esattamente dove si erano interrotte le vicende di Imma Tataranni, potete recuperarle su Raiplay, dove saranno disponibili anche i nuovi episodi. Ma per facilitarvi le cose, questo è, nel dettaglio, cosa era successo nella quarta puntata:

Imma confessa a Pietro che il presidente della Regione, Lombardi, coinvolto nel processo a Romaniello, le aveva fatto capire che la malavita stava preparando degli atti di rappresaglia contro di lei ma ai suoi occhi non era risultato credibile. Pietro la prende male: sembra essere destinato tutta la vita a essere il signor Tataranni! E anche Vitali si mostra contrariato: Imma doveva avvisarlo! Ora è costretto ad assegnarle una scorta. Complicando così anche la vita della figlia, in crisi per il ritorno a Matera di Samuel e per la distanza di Gabriele. Nel frattempo, Imma deve indagare su un furto in casa di un’amica di sua suocera, la signora Lopriore: qualcuno ha svuotato la cassaforte e per giunta il portiere dell’edificio, sfortunatamente presente durante il furto, è morto di infarto. Pochi giorni dopo però, stranamente, la refurtiva ricompare; e un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. I due casi sono evidentemente collegati. Casi la cui soluzione non è semplice. Un atto di coraggio contro la criminalità organizzata costringe Samuel a lasciare Matera per entrare in un programma di protezione. Valentina incolpa la madre di questa fuga, anche se in realtà stavolta lei non c’entra. Vero è che l’azione di Samuel si rivela decisiva per il processo. E mentre Pietro è in crisi per la perdita del suo locale, Imma raccoglie le prove per poter condannare definitivamente Romaniello. Non sa però che qualcuno sta manipolando un altro tipo di prove per vendicarsi e compromettere il rapporto tra Imma e suo marito. E Calogiuri, suo malgardo, ne è lo “strumento”.

La trama della quinta puntata di Imma Tataranni: Il peso dell'anima

È un amaro risveglio per Pietro De Ruggeri. Mentre Imma è con Calogiuri nella casa in cui vive con Jessica, sul suo cellulare arrivano delle foto proprio di Imma e Calogiuri. In una, in particolare, Calogiuri ha le labbra molto vicine a quelle della moglie. Pietro si sente rizzare i capelli in testa. Già la sera prima Imma gli aveva mentito, dicendogli che aveva da lavorare ma proprio lui l'aveva vista entrare col giovane maresciallo in una casa privata a fare chissà che cosa per tutta la notte.