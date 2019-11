Il Processo: Cast e Trama della nuova fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini

Anticipazioni TV

Arriva su Canale 5 la nuova ed avvincente serie che vede Vittoria Puccini e Francesco Scianna rispettivamente nei ruoli di pm ed avvocato.

Venerdì 29 novembre 2019 inizia Il Processo, una serie tv che andrà in onda in prima serata su Canale 5. La fiction di Stefano Lodovichi, con Vittoria Puccini e Francesco Scianna, è un legal thriller di 8 episodi, una novità per la televisione italiana. Infatti, è la prima volta che in Italia i telespettatori hanno la possibilità di accedere ad un'aula di tribunale per assistere ad un processo dall'inizio alla fine. Scopriamo insieme la trama e parte del cast della serie tv.

Il Processo: la Trama

In un fiume della provincia di Mantova viene rinvenuto il corpo esanime di una ragazza. Lei si chiamava Angelica, ed aveva soltanto diciassette anni quando qualcuno l'ha barbaramente assassinata. Il tragico e macabro evento scuote chiunque, soprattutto Elena Guerra, la pm a cui sono state affidate le indagini e che scopre di avere un legame con la vittima. Ha inizio l'udienza, e c'è un'unica imputata: l'algida Linda Monaco, la quale assume per la sua difesa il giovane ed ambizioso avvocato Ruggero Barone. Il processo terrà tutti con il fiato sospeso fino alla fine, e, al termine di esso, nessuno sarà più lo stesso di prima.





Il Processo: i Protagonisti della Fiction

Elena Guerra (Vittoria Puccini)

Elena, interpretata da Vittoria Puccini, è il pubblico ministero. Figlia di un noto magistrato antimafia, la Guerra è tanto stimata quanto temuta nelle aule di tribunale. Sta per prendersi una pausa dal suo lavoro, affinché possa dedicarsi maggiormente al marito con il quale vive un momento di crisi, quando le viene chiesto di occuparsi dell'omicidio di Angelica. Elena non può rifiutarsi, e non solo per la gravità del caso, ma anche perché scopre che c'è un nesso tra lei e la ragazza morta.

Ruggero Barone (Francesco Scianna)

Ruggero, interpretato da Francesco Scianna, è un avvocato penalista. Sembra essere un uomo piuttosto narcisista, presuntuoso e spregiudicato: è disposto a tutto pur di fare carriera. In effetti, il Barone è alla ricerca di un processo che rappresenti per lui un trampolino di lancio, quando gli si presenta l'occasione di difendere una donna facoltosa che è stata accusata di omicidio: Linda Monaco. L'avvocato non può tirarsi indietro, anche perché, in passato, ha avuto una particolare relazione con l'imputata.

Linda Monaco (Camilla Filippi)

Linda, interpretata da Camilla Filippi, è l'imputata. Non è così difficile immaginarla nei panni dell'assassina: è una donna ricca, arrogante, fredda ed affascinante. Inoltre, ha un movente non indifferente. Infatti, la Monaco ha sposato un uomo più giovane di lei, il quale le è stato infedele, tradendola proprio con la minorenne Angelica. Linda finisce in carcere e si mostra più fragile di quanto non sembrasse. Ma è stata davvero lei oppure è innocente come continua a professarsi?

Angelica Petroni (Margherita Caviezel)

Angelica, interpretata dall'attrice esordiente Margherita Caviezel, è la vittima. Non ha ancora raggiunto la maggiore età quando viene ferocemente assassinata e, poi, gettata nel fiume. La Petroni aveva intrapreso una relazione con un uomo sposato, Claudio Cavalleri, e, recentemente, aveva appreso di non essere la figlia biologica dei suoi genitori. Così, disorientata, si era messa alla ricerca di se stessa, ma il suo carnefice le ha impedito di raggiungere questo e molti altri obiettivi.

La prima puntata de Il Processo va in onda venerdì 29 novembre 2019 su Canale 5 in prima serata.