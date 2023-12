Il Paradiso delle Signore non va in onda l'8 dicembre 2023: ecco perché e cosa sarà trasmesso su Rai1

Anticipazioni TV

L'8 dicembre 2023 salta l'appuntamento Il Paradiso delle Signore. Per la Soap di Rai1 si tratterà di un piccolo stop. Vediamo insieme cosa ci sarà al suo posto e quando torneranno le avventure di Vittorio e i suoi.

Cambio di palinsesto su Rai1. Il Paradiso delle Signore non andrà in onda venerdì 8 dicembre 2023. La Soap si ferma per il giorno dell’Immacolata e lascia il suo posto a una programmazione Rai, dedicata al giorno che apre ufficialmente le festività natalizie 2023. Scopriamo insieme cosa sarà trasmesso:

Il Paradiso delle Signore: la Soap non va in onda l’8 dicembre 2023

Cambio di programmazione su Rai1 per il giorno dell’Immacolata. Il Paradiso delle Signore si prende una breve pausa l’8 dicembre 2023. La Soap non sarà trasmessa e salterà quindi il regolare appuntamento pomeridiano con i fan del grande magazzino guidato da Vittorio Conti. Si tratta di un piccolo stop, forse l’unico nelle vacanze natalizie, che metterà in standby la travagliata storia d’amore di Vittorio e Matilde ma anche il complicato rapporto tra Maria e Vito.

La Soap sarà sostituita da uno Speciale TG1 dedicato al giorno dell'Immacolata e da una puntata anticipata de La Vita in Diretta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: ecco quando tornerà la Soap

L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore tornerà regolarmente lunedì 11 dicembre 2023, con una settimana piena. Non sappiamo quando e se verrà recuperato l’episodio “perduto” dell’8 dicembre; quello che sappiamo però è che lunedì scopriremo come è andata a finire con Irene e la sua decisione ma anche con i preparativi della proposta di nozze di Maria. Sapremo anche il destino di Vittorio e Matilde e capiremo anche come reagirà Umberto allo scoprire che Flora è corsa dal Conti a informarlo della partenza della Frigerio. Possibile che questa decisione della stilista metta una parola fine al suo fidanzamento con il Guarnieri e che questo apra la pista a un ritorno di fiamma tra il Commendatore e sua cognata. Sono solo supposizioni ma siamo certi che gli episodi che andranno in onda prima di Natale, saranno decisivi.

