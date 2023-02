Il Paradiso delle Signore non va in onda il 13 febbraio 2023: Ecco perché e quando tornerà la Soap

Anticipazioni TV

Salta l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore. La Soap non andrà in onda lunedì 13 febbraio 2023. Scopriamo insieme perché e quando tornerà su Rai1.

Domani, lunedì 13 gennaio 2023, salta l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore. Un cambio di palinsesto annunciato e di breve durata, che coinvolgerà la Soap solo per il pomeriggio di lunedì. Le avventure del grande magazzino di Milano torneranno regolarmente il 14 febbraio, per un episodio dedicato a San Valentino.

Il Paradiso delle Signore: la Soap non va in onda lunedì 13 febbraio 2023

Come vi abbiamo già anticipato, Il Paradiso delle Signore non andrà in onda domani, 13 febbraio 2023. La Soap ha anticipato, recuperandola, a ieri, sabato 11 febbraio, la puntata prevista per lunedì e non lascerà quindi completamente a bocca asciutta i suoi fans. A causare il cambio di palinsesto Rai, è lo Speciale TG1, dedicato alle elezioni, che sarà trasmesso a partire dalle 14.50 sino alle 17.00 circa.

Il Paradiso delle Signore torna regolarmente il 14 febbraio 2023

Il Paradiso delle Signore non andrà in onda solo lunedì 13 febbraio 2023 e tornerà regolarmente martedì 14, per una puntata dedicata a San Valentino. Nell'episodio trasmesso, eccezionalmente ieri, sabato 11 febbraio 2023, abbiamo lasciato Vittorio intento a organizzare un gioco per Cuori Solitari e mettere in palio una cena per la fortunata coppia estratta a sorte. La giornata dedicata agli innamorati si svolgerà quindi regolarmente anche se per il direttore del grande magazzino è un periodo davvero complicato per quanto riguarda l'amore. Il nostro Conti non riesce a dimenticare Matilde, che ha però deciso di chiudere la sua storia con Vittorio e di concedere una chance a Tancredi. E le cose, a casa Frigerio, si sono complicate da quando è tornato Marco, la cui inimicizia con il fratello, ha reso le cose davvero difficili a Matilde. E nella puntata del 14 febbraio, vedremo tutti impegnati a fare i conti con le pene e i pensieri d'amore, insieme a tutti i clienti che affolleranno le grandi sale, addobbate a cuori, del Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: ecco cosa succederà il 14 febbraio 2023

Flora è veramente furiosa con Umberto e potrebbe decidere di informare Vittorio di quanto sta combinando il suo compagno con Palazzo Andreani. Intanto Maria vuole ringraziare Francesco per l'aiuto che ha dato in atelier e gli fa un regalo che rende molto felice il Rizzo. Marcello invece incontra il suo vecchio amico Mattia Costa, che lo aiuta a trovare un fiore particolare che Vito sta cercando per la Puglisi. Il giovane vuole stupire la bella sarta mentre le Veneri partecipano al gioco Cuori Solitari. Matilde è l'unica grande assente. Lei e Tancredi sono partiti per Saint Moritz mentre Gemma si lascia andare con Carlos e scatena in Veronica tanta curiosità. La Zanatta vorrà sapere tutto sulla serata passata dalla figlia.

