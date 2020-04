Il Paradiso delle Signore, intervista ad Arianna Montefiori, alias Laura Parisi: "Con Salvatore? Ora amici...poi si vedrà!"

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più sulla talentuosa Arianna Montefiori. Dal suo amore per la danza sino all'approdo sul set de Il Paradiso delle Signore.

Da una casa e l'altra in questo periodo particolare della nostra storia, siamo stati al telefono con Arianna Montefiori. Nuova protagonista de Il Paradiso delle Signore, nei panni della Venere Laura Parisi, l'attrice è conosciuta anche per la sua partecipazione alla quarta e quinta stagione di Che Dio ci aiuti, la fortunata fiction con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi.

Con lei abbiamo fatto una bella e lunga chiacchierata, cercando di scoprire qualcosa di più su quest'affascinante e talentuosa artista.

Ecco la nostra intervista ad Arianna Montefiori

Appassionata di Danza, tanto da seguire sin da bambina questa strada, ma poi arriva la recitazione. Com'è successo?

Sin da piccola faccio danza, mamma è stata una ballerina e un'insegnante di danza ed è lei a introdurmi in questo mondo. L'ho seguita per tanti anni, pensando fosse il mio lavoro ma poi... finito il liceo, mio padre mi ha proposto di integrare la danza con la recitazione. Ho così cominciato con una scuola serale ma all'inizio non mi sentivo a mio agio. Ero molto timida, molto chiusa. Poi però la svolta (grazie ai consigli di una sua compagna di corso) con la scuola di teatro, in cui sono entrata dopo un provino d'ammissione. Ricordo che sono stati gli anni più belli della mia vita! A metà del secondo anno, sono stata presa per Che Dio ci aiuti. Non ho finito l'anno e non mi sono diplomata ma mi sentivo pronta!

Il supporto della tua famiglia è stato per te fondamentale. Un qualcosa che ti accomuna a Valentina (in Che Dio ci aiuti), alla sua storia. Quando rimane paralizzata, a salvarla è l'amore delle amiche e di Gabriele. Quanto è importante per te il sostegno degli amori?

Importantissimo! Sono una persona che vive di continue sicurezze; ho bisogno che le mie amiche, le mie vere amiche, e il mio compagno mi stiano vicini. Mio padre e mia madre, facendo parte di questo mestiere, potevano reagire in due modi: allontanarmi o accompagnarmi nelle mie passioni. E hanno scelto la seconda strada.

Con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, hai mantenuto i rapporti?

Sì, ci sentiamo ancora. Elena Sofia Ricci è una donna straordinaria, lavorare con lei è stato molto importante. Lei è stata carinissima, con me e con tutti. È molto materna e molto brava nel suo lavoro tanto che, quando avevamo delle scene insieme, mi aiutava molto. Le scene più commuoventi le ho girate con lei e Valeria Fabrizi.

Nella nuova stagione di Che dio ci aiuti, sesta stagione, ti rivedremo?

Non credo! Da quanto ho capito la storia tra me e Gabriele è terminata. Parlando con le sceneggiatrici l'idea di farmi tornare a camminare diventava poco realistica per il pubblico e non l'avrei accettata manco io. Valentina riesce a trovare la sua serenità dopo una dura lotta e un duro lavoro, nella situazione di handicap in cui si trova. Questo secondo me è un bel messaggio da lasciare al pubblico e alle persone. Nonostante un forte trauma è una ragazza che è riuscita a ritrovare la serenità e l'amore. Io sono contenta così.

Sei tornata prestissimo a farci compagnia in TV, prima nell'Isola di Pietro 3 e poi ne Il Paradiso delle Signore. Ma come ci sei arriva al Paradiso delle Signore?

Al Paradiso ci sono arrivata anni fa in realtà. Feci un provino che andò bene ma all'epoca non avevo il look adatto. Avevo la rasatura di Valentina, per farmi sembrare più rock. Stilisticamente era un po' difficile trasportarmi negli anni Sessanta. Poi quest'inverno ho fatto il provino per la nuova Venere e sono stata presa. Devo dire che è un'esperienza carinissima anche se la mole di lavoro è molto più alta rispetto a tutte le altre fiction che ho fatto. Essendo una serie daily si gira come pazzi, si gira tutti i giorni. Da un lato è stancante ma dall'altro è una grandissima palestra, un grandissimo allenamento per tutto quello che riguarda il lavoro dell'attore: dalla memoria all'essere sempre prestante nonostante la stanchezza.

Come ti senti nei panni di Laura Parisi ma soprattutto... cosa combini nella serie?

Laura è una ragazza della mia età che entra al Paradiso come nuova Venere ma in realtà è una pasticcera. Aveva un laboratorio di pasticceria con il padre a Milano, poi è successa una cosa abbastanza grave e che nella serie non viene ancora rivelata... e quindi non te la posso dire … ma condiziona il suo presente e ha bisogno di trovare un altro lavoro. Il suo desiderio è però quello di continuare a portare avanti il suo sogno della pasticceria. Laura mi somiglia molto di più rispetto a Valentina; ha un carattere allegro, positivo, è pasticciona, buffa e testarda. Rappresenta i lati belli miei! Quando torno a casa dopo le riprese sono contenta, è come se recitassi l'Arianna sempre felice, l'Arianna che sta bene. Quando facevo Valentina dovevo per forza di cose tirare fuori la parte più fragile e un po' più cupa di me e a volte, la sera, tornavo a casa e non riuscivo facilmente a lasciar andare certi pensieri rispetto a delle scene un po' drammatiche che dovevo recitare.

Una curiosità che sicuramente è venuta agli spettatori... lo spirito di Laura, così giocherellone e buffo, ricorda quello di Salvatore. Ma non è che tra loro succederà qualcosa?

In effetti tra le persone con cui legherò maggiormente c'è Salvatore. Devo dire che fino a ora abbiamo girato maggiormente con lui. Quello che si sta creando è un legame di amicizia molto bello... poi non ti so dire se ci sarà di più. Non so se diventerà una storia d'amore o sarà solo un'amicizia.

Purtroppo l'emergenza Coronavirus ha costretto al fermo riprese. Sino a quando potremmo godere della compagnie delle puntate inedite de Il Paradiso delle Signore?

Noi abbiamo girato sino al giorno prima del decreto di rimanere a casa quindi da come sto vedendo ora, per altre due – tre settimane (le puntate inedite) dovrebbero continuare. Abbiamo dovuto interrompere e l'ultimo episodio non è stato girato. Non so se quando torneremo continueremo con questa stagione oppure con la nuova.