Il Paradiso delle Signore: ecco chi è davvero Clara Boscolo. Vita e Carriera di Elvira Camarrone

Scopriamo insieme chi è davvero Clara Boscolo la nuova e dolce Venere de Il Paradiso delle Signore, la Soap di Rai1. Conosciamo meglio la sua interprete, l'attrice Elvira Camarrone.

Clara Boscolo è una delle due nuove Veneri arrivate quest'anno ne Il Paradiso delle Signore 7. La bella Clara è interpretata dalla giovanissima attrice Elvira Camarrone ed è diventata una presenza fissa nelle trame della Soap di Rai1. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei e sul suo dolce personaggio.

Il Paradiso delle Signore: ecco chi è Clara Boscolo

Clara Boscolo è la nipote di Don Saverio, arrivata a Milano all'improvviso e in fuga. La ragazza ha deciso di lasciare il suo paesino, dove viveva una vita molto semplice e umile, per sottrarsi a un matrimonio combinato e imposto dal padre. La giovane Boscolo non ha avuto sin da subito una buona accoglienza al Paradiso. Tutta colpa di Irene Cipriani, allora capocommessa a interim, che non apprezzando l'umiltà della sua nuova Venere e non sopportando che la ragazza non conosca nulla di moda, le ha reso la vita difficile. A rendere ancora più complessa la sua permanenza a Milano è stata pure la perpetua di suo zio, che l'ha costretta a lasciare la canonica e a cercare alloggio da altre parti. Per fortuna il buon cuore di Maria e della stessa Irene, le ha permesso di trasferirsi nell'appartamento delle ragazze e di cominciare un nuovo percorso. Clara ha però nascosto ancora un segreto, di cui è venuta a conoscenza – pochi giorni fa – la Cipriani. Per potersi mantenere e per poter mandare dei soldi a casa, la commessa de Il Paradiso è stata costretta a trovare un secondo lavoro, come donna delle pulizie in un palazzo vicino al grande magazzino. Questa novità ha sconvolto Irene, che da allora sembra aver cambiato atteggiamento su di lei, così come Don Saverio, anche lui venuto a conoscenza dei grandi sacrifici della sua nipotina. Il personaggio interpretato da Elvira Camarrone sembra essere destinato a prendere sempre più spazio nelle trame de Il Paradiso delle Signore e forse le sue storyline potrebbero intrecciarsi con quelle di Alfredo Perico, con cui pare abbia fatto un grande amicizia.

Il Paradiso delle Signore: Elvira Camarrone interpreta Clara

Clara Boscolo, la nuova Venere de Il Paradiso delle Signore, è interpretata da Elvira Cammarone. L'attrice, classe 2002, è nata a Palermo, dove ha cominciato a studiare ballo. Appassionata sin da piccola di danza classica, si è approcciata al teatro poco anni dopo, iscrivendosi al teatro stabile Ditirammu, nel centro storico della sua città. Nel 2015 comincia la sua attività cinematografica. Viene infatti scritturata per la parte di Lucia Borsellino nel film Era d'Estate, con Beppe Fiorello nei panni di Paolo Borsellino e Massimo Popolizio nei panni di Giovanni Falcone. Nel 2021 la troviamo nel cast, con il ruolo da protagonista, nel film per Netflix, Sulla Stessa Onda. Nel 2022, oltre a Il Paradiso delle Signore, è la protagonista nel film drammatico, Involontaria Off-L'esame.

Come tutte le giovanissime della sua età, Elvira Camarrone è attivissima sui social. Dal suo profilo Instagram scopriamo che l'attrice, per lavoro, si è trasferita a Roma.

Nonostante questo trasferimento, non fa mistero di essere molto innamorata della sua città e dello stupendo mare siculo.

In molte foto la si vede in compagnia del suo collega Christian Roberto e molti suoi fan si chiedono se tra i due ci sia del tenero e se stiano insieme anche fuori dal set di Sulla Stessa Onda ma parrebbe che tra i due ci sia solo un'amicizia.

