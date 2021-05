Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 24 maggio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 24 maggio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di lunedì 24 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 24 maggio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 24 maggio 2021 - Vittorio e Marta si sono detti addio anche se la Guarnieri non sa se accettare o meno la proposta di Sterling. Intanto Maria non ha il coraggio di raccontare a Rocco dell'ultimatum di suo padre. La Puglisi ha paura di spegnere il suo entusiasmo per il futuro da ciclista. Cosimo spinge Gabriella a partire per Parigi e cogliere l'opportunità di lavorare con Defois. La Rossi però non vuole lasciare Milano e il grande magazzino del Conti. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 24 maggio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 24 maggio 2021 - Roberto tenta di incassare l'ennesimo colpo mancino di Pietro mentre l'Abbate non intende perdere neanche un attimo di tempo per annientare il suo nemico. Ora ha anche un alleato prezioso al suo fianco: Alberto. Intanto Vittorio, per allontanarsi definitivamente da Speranza, decide di raggiungere Alex a Madrid. La giovane Altieri, capendo di aver combinato diversi guai a Palazzo Palladini, si sente in colpa e sceglie di tornare a casa sua. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

