Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 ottobre 2023

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 ottobre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 ottobre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 ottobre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 ottobre 2023 - Matilde informerà Tancredi di aver deciso di affittare i suoi terreni ai Colombo. Il Di Sant’Erasmo non ne sarà entusiasta mentre Vittorio sì. Questa novità, a cui Ezio e Gloria dovranno dare una risposta, contribuirà a riavvicinare pericolosamente il Conti alla Frigerio. Intanto Matteo subirà una rapina mentre si dirigerà in banca per portare il denaro da versare sul conto del Paradiso. Marcello arriverà in suo soccorso e riuscirà ad aiutarlo. Intanto Concetta arriverà al Paradiso per il suo primo giorno di lavoro e riceverà una gradita sorpresa dalle sue figlie e da Delia... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 ottobre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 ottobre 2023 - Marina decide di accettare le richieste di Roberto e di cedere, di conseguenza, alle condizioni di Lara. La Giordano dovrà mettere da parte i suoi progetti di vendetta ma per la Martinelli, convinta di avere la vittoria di pugno, potrebbero essere in arrivo dei venti avversi. Intanto Rossella scoprirà con un certo stupore che nessuno della famiglia di Riccardo, parteciperà al loro matrimonio mentre Massaro sarà costretto a doversi piegare alle decisioni, dure e vendicative, imposte da Bice... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

