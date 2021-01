Il Paradiso delle Signore, cancellata la Puntata di oggi 18 gennaio 2021: ecco quando torna la Soap

Anticipazioni TV

La nuova Puntata de Il Paradiso delle Signore non andrà in onda oggi, 18 gennaio 2021, per lasciare posto ad un approfondimento di Politica su Rai1. Ecco quando torna la Soap.

Il Paradiso delle Signore cede il passo alla politica e viene cancellato da Rai1 oggi, 18 gennaio 2021. Nella striscia quotidiana occupata dall’amata Soap, infatti, sarà trasmesso uno speciale del Tg1 in collegamento con la Camera dei Deputati per ascoltare insieme il discorso del Premier Giuseppe Conte. Ma quando potremmo vedere la nuova Puntata?

Il Paradiso delle Signore: cancellata la Puntata di oggi 18 gennaio 2021

Il Paradiso delle Signore appassiona i telespettatori di Rai1, curiosi di scoprire cosa accadrà ai protagonisti della Soap di Rai1 nelle Trame delle nuove Puntate. Oggi, 18 gennaio 2021, i fan della serie tv dovranno pazientare dal momento che l’appuntamento quotidiano è stato sostituito da uno speciale del Tg1 in collegamento con la Camera dei Deputati, per ascoltare insieme il discorso del Premier Giuseppe Conte. Lo speciale occuperà tutta la fascia oraria solitamente dedicata a Il Paradiso, che tuttavia torna domani con una nuova e imperdibile Puntata. Cosa è successo negli ultimi Episodi?

Agnese è tornata dalla Sicilia con il marito Giuseppe e, sebbene profondamente combattuta tra i suoi sentimenti e le idee rigide delle convenzioni sociali alle quali è abituata ad attenersi scrupolosamente, lascia per sempre Armando. Nel frattempo, Gabriella e Salvatore si riavvicinano dopo che la Rossi ha ricevuto la lettera che il suo ex fidanzato le avrebbe voluto inviare mesi prima. Vittorio e Beatrice combattono contro la passione, consapevoli che Marta potrebbe tornare dall’America da un momento all’altro. La giovane inizia a lavorare a Il Paradiso come segretaria di Luciano Cattaneo, legando molto con Clelia.

La Calligaris ha avuto un malore nel magazzino, preoccupando non poco Luciano, mentre Irene assisterà impotente alla scena non potendo rivelare di aver creato un giaciglio sul posto di lavoro in mancanza di una vera casa in cui dormire. Venuto a conoscenza della situazione, Rocco manterrà il segreto di Irene promettendole di trovarle una sistemazione. Tra i due potrebbe nascere un sentimento, non fosse che il ritorno di Maria dalla Sicilia confonderà molto l’Amato. Nel frattempo, Umberto è finito nella trappola di Achille Ravasi e Bergamini padre, che non hanno apprezzato il doppio gioco del Guarnieri. Nelle prossime puntate, per Clelia e Luciano ci sarà una bella novità mentre Salvatore sarà sempre più ai ferri corti con il dispotico padre.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.