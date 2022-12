Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Un'alleanza pericolosa. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Anticipazioni TV

Guai in vista per Vittorio Conti e Matilde Frigerio nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Dopo aver chiuso per sempre con l’ex moglie Marta Guarneri, pronto a firmare le carte dell’annullamento delle loro nozze, Vittorio Conti ha perso la testa per Matilde Frigerio, sebbene lei sia sposata con Tancredi di Sant’Erasmo. Il nipote di Adelaide metterà al contessa alle strette, stando alle Anticipazioni delle nuove puntata de Il Paradiso delle Signore, chiedendole di stipulare un’alleanza contro i due innamorati. Ecco cosa accadrà prossimamente nella soap in onda su Rai 1.

Tancredi mette alle strette la zia nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Vittorio Conti sta vivendo un momento di grande cambiamento nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, l’amata soap in onda su Rai 1. Dopo aver affrontato Marta Guarnieri, che l’ha pregato di raggiungerlo a Parigi dove gli ha rivelato di voler firmare le carte per l’annullamento del loro matrimonio, Vittorio si è avvicinato a Matilde Frigerio e ha iniziato a nutrire per lei un sincero desiderio. La loro potrebbe essere una bellissima storia d’amore non fosse che Matilde è già sposata con Tancredi di Sant’Erasmo, il quale ha deciso di trasferirsi in pianta stabile a Milano poiché sospettoso nei confronti della moglie. Proprio con Matilde, Tancredi avrà una discussione tremenda che lo porterà a voler distruggere la moglie, al punto da chiedere esplicitamente l’aiuto di Adelaide di Sant’Erasmo. Il fratello di Marco, infatti, metterà la zia in una difficile situazione: sostenerlo oppure essere contro di lui, dalla parte della Frigerio. Mentre Adelaide deve scegliere in fretta, Tancredi cambierà i suoi impegni per poter passare più tempo possibile a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide tra due fuochi

Da quando Umberto Guarnieri l’ha tradita, innamorandosi della figliastra Flora Gentile Ravasi, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo ha cercato un modo per potersi vendicare del suo più fedele alleato. Puntata dopo puntata, la protagonista della soap di Rai 1 ha affinato la sua tattica, coinvolgendo nuovi personaggi tra cui Marcello Barbieri che, felice di poterla aiutare dopo che lei gli ha donato tanto sostegno e coraggio nel cercare di riprendersi Ludovica, ha creato una società d’incomodo per mettere fuori gioco Umberto. Peccato che quest’ultimo si sia accorto dell’imbroglio e abbia intenzione di rispondere fuoco al fuoco, coinvolgendo Ferdinando Torrebruna in una nuova società volta a far naufragare quella di Adelaide e Marcello. Come se non bastasse, l’algida contessa deve anche decidere se stare dalla parte del nipote Tancredi o di quella di Matilde, che a sua volta è appoggiata dal socio Vittorio Conti!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ezio trova nuovi alleati

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore si creeranno tante tensioni quante alleanze. Le Anticipazioni, infatti, ci svelano che anche per Ezio Colombo ci sarà una svolta dopo aver deciso di mettersi in proprio, con la benedizione di Vittorio Conti. Inizialmente furiosa dopo aver scoperto che il maggior investitore del suo promesso sposo sarebbe stata l’ex moglie Gloria, Veronica Zanatta torna sui propri passi e decide di appoggiare Ezio. Una bella notizia per Colombo, perennemente in bilico tra i due nuclei familiari che lo vedono nel ruolo di protagonista e che proprio non riesce a far coincidere senza rischiare che collassino l’uno sull’altro. Sebbene avviare un’impresa non sia cosa da poco, soprattutto a livello economico, Veronica e la figlia Gemma si dimostreranno molto collaborative e piene d’entusiasmo, sostenendo Ezio totalmente.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.