Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi pronto a far arrestare Vittorio

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che le prossime puntate della Soap saranno cruciali per il triangolo amoroso che si è creato tra Vittorio, Matilde e Tancredi. Il Di Sant'Erasmo, convinto che sua moglie gli stia nascondendo qualcosa, assolderà un investigatore privato. Ma vediamo cosa succederà su Rai1.

Come era prevedibile, con il suo arrivo di Tancredi ha gelato Vittorio e Matilde. I due innamorati, che hanno da poco ceduto ai loro sentimenti, si troveranno costretti a guardarsi le spalle e stare molto attenti. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore vedremo infatti il Di Sant'Erasmo farsi sempre più determinato a riconquistare la moglie e, capito che la donna gli sta nascondendo qualcosa e che in questo è coinvolto pure il Conti, deciderà di scoprire i loro segreti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi sospetta di Matilde e Vittorio

Tancredi non ci metterà molto a capire che tra sua moglie e Vittorio è nato qualcosa. La loro complicità sarà evidente, soprattutto durante i preparativi per l'evento benefico organizzato dal Paradiso delle Signore, per gli orfanelli ospiti di Don Saverio. Il nipote di Adelaide noterà immediatamente che Matilde e il Conti non sono semplici collaboratori ma prima di poter arrivare a una conclusione, deciderà di affidare il compito di scoprire cosa stanno davvero combinando, a un professionista. Assolderà quindi un investigatore privato, che si metta alle calcagna dei presunti amanti. Per Vittorio, oltre che per Matilde, potrebbe essere una vera e proprio tragedia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio e Matilde nascondono il loro amore

Dopo aver tentato di nascondere la loro complicità. Matilde e Vittorio dovranno capitolare. Tutta colpa o merito di uno degli orfanelli che verranno ospitati nella curia di Don Saverio. Il piccolo Adelmo, questo il nome del bambino, conquisterà il cuore del Conti e della Frigerio che si sentiranno talmente tanto vicini al piccoletto, da provare per lui un vero e proprio affetto. Questo legame li porterà ovviamente a riavvicinarsi e alla fine decideranno di non soffocare il loro amore ma di viverlo all'oscuro di tutto e di tutti, Tancredi per primo. Ma nessuno dei due si accorgerà di essere pedinato.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi denuncerà Vittorio

Matilde e Vittorio decideranno di “fidanzarsi” in segreto ma Tancredi avrà già provveduto a passare alla maniere forti. Il Di Sant'Erasmo non farà mai mistero di voler riconquistare sua moglie o meglio di riportarsela a casa e userà ogni mezzo per riuscirci, forse persino il ricatto. L'investigatore privato gli riporterà ovviamente una verità scomoda da digerire e il nipote di Adelaide potrebbe persino decidere di denunciare Vittorio per tradimento e concubinaggio e ricattarlo di far del male a Matilde, se lui non si farà immediatamente da parte. Sebbene il Conti sia ormai separato da Marta da diverso tempo, l'ok per l'annullamento del loro matrimonio non è ancora arrivato e i due risultano ancora legittimamente sposati. Questo particolare e la sua relazione extraconiugale, potrebbero quindi mettere il direttore in un posizione assai scomoda e potrebbe persino rischiare la galera. E se Tancredi è davvero l'uomo che sia Marco che Matilde hanno descritto, non si farà certo scrupolo di promettere al suo rivale le sbarre di una gelida cella.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.