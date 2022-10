Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania incinta ma Marco rischia di spezzarle il cuore

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per le puntate in arrivo su Rai1. Le Trame della Soap ci rivelano che tra Marco e Stefania potrebbero nascere dei problemi. La crisi tra il Di Sant'Erasmo e la Colombo potrebbe portarli alla rottura... ma ci sarà - forse - una gravidanza di mezzo.

La storia d'amore tra Stefania e Marco potrebbe vivere dei momenti molto difficili. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i due potrebbero entrare in crisi. La situazione sarebbe destinata a complicarsi ulteriormente con la scoperta di una gravidanza. Stefania potrebbe infatti rimanere incinta ma dover affrontare una dura separazione dal suo compagno.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marco sconvolto dall'arrivo di Tancredi

L'amore tra Marco e Stefania ci ha appassionato nella scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore. I due hanno lottato tantissimo per raggiungere la loro felicità e solo con il sacrificio di Gloria, sono riusciti a superare gli ostacoli costruiti da Gemma e a coronare il loro sogno. Ma qualcosa sta per cambiare e succederà in questa nuova stagione, la settima della Soap di Rai1. E tutto comincerà con l'arrivo di Tancredi di Sant'Erasmo. Quando Marco rivedrà suo fratello da cui – se vi ricordate – era fuggito, inizieranno i problemi. Il giornalista non riuscirà a sopportare la presenza ingombrante del fratello maggiore, tanto più che Tancredi continuerà a tormentare sua moglie Matilde. La rivalità tra i due, finirà per far emergere un lato del carattere di Marco, sino a ora sconosciuto. Il peso e gli errori del passato, gli cambieranno l'umore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania incinta?

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano con certezza che Marco non sarà per nulla felice dell'arrivo di Tancredi. I due non riusciranno ad appianare facilmente la loro rivalità e il giovane Di Sant'Erasmo ne soffrirà tantissimo. Alcuni spoiler ci dicono che, proprio questa situazione in famiglia, comincerà a far vacillare la storia d'amore con Stefania. Ma alcuni rumors ci rivelano anche che la Colombo potrebbe rimanere incinta. Per il momento rimane un'ipotesi che potrebbe realizzarsi ma non sappiamo ancora se e quando. Pare però che neanche questa notizia riuscirà – se dovesse succedere – a evitare la crisi tra la figlia di Ezio e il nipote di Adelaide. E potrebbe anche accadere, questa una nostra ipotesi, che Stefania scopra di aspettare un figlio, solo dopo la rottura con il suo fidanzato.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marco lascia Stefania

Le puntate della Soap di Rai1 potrebbero riservare brutte sorprese per i fan di Marco e Stefania. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ancora non ci danno conferme che la loro rottura avverrà davvero ma stando ad alcuni spoiler qualcosa succederà. E sicuramente il Di Sant'Erasmo sarà molto nervoso dopo l'arrivo di Tancredi. Ma sarà talmente tanto irritato dal fratello da dimenticare il suo amore per la Colombo oppure si lascerà condizionare dalle critiche di Tancredi, che magari gli farà notare che Stefania non è la donna per lui, non essendo del suo stesso rango? Lo scopriremo ma ci auguriamo che queste voci di crisi rimangano solo voci e non si trasformino in trame tristi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.