Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Roberta torna a Milano? È la fine per Marcello e Ludovica?

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Marcello e Ludovica sembrano ad un passo dalla rottura definitiva, e Roberta potrebbe arrivare in tempo per approfittarne!

Proprio mentre il Barbieri e la Brancia di Montalto cominciano a pagare le conseguenze della diversità di classe sociale, la Pellegrino potrebbe riaffacciarsi al grande magazzino...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello e Ludovica, storia d'amore al capolinea?

Marcello e Ludovica sono in crisi. La differenza di classe sociale, ora, comincia a diventare un fardello da portare per entrambi. Adelaide non era mai stata favorevole a questa relazione amorosa, convinta che, essendo un semplice barista, il Barbieri non fosse all'altezza di una ragazza dell'alta società come la Brancia di Montalto; i due, però, innamorati, non le hanno mai dato ascolto. Adesso le cose sembra stiano prendendo un'altra piega...

Marcello potrebbe lasciare Ludovica, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Per non lasciare il fidanzato da solo, la giovane ha persino rinunciato alla prima della Scala. La coppia, infatti, non si sarebbe potuta presentare insieme, dato che Ludovica ancora non se la sente di mostrarsi pubblicamente insieme a Marcello. Il ragazzo si sta rendendo conto di quanto la loro love story stia limitando l'amata e, proprio per il suo bene, potrebbe arrivare a prendere una drastica decisione. D'altra parte, in passato lo ha già fatto...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Roberta torna a Milano?

Per salvaguardare Roberta, minacciata dal Mantovano, il Barbieri si è visto costretto ad inscenare un tradimento con Ludovica affinché la studentessa gli dicesse addio per sempre. Dopo la delusione amorosa, la Pellegrino ha lasciato Milano... ma se stesse per tornare, proprio ora che l'ex partner e l'attuale compagna cominciano ad avere qualche screzio? L'attrice che la interpreta, Federica De Benedittis, ha recentemente dichiarato: "Non si sa mai cosa accada al Paradiso delle Signore, non è escluso nulla". Non ci resta che continuare a seguire le puntate de Il Paradiso delle Signore per scoprire che cosa succederà a questo triangolo!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.