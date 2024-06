Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni nuova stagione: Guenda Goria torna nei panni di Violetta Sforza?

Anticipazioni TV

Sono ufficialmente iniziate le riprese della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, che si prepara a tornare a settembre su Rai 1 con le nuove, imperdibili, puntate. Guenda Goria potrebbe tornare nella soap nel ruolo della giornalista Violetta Sforza, o almeno è quello che si augura l’attrice. Ecco le Anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 9, al via le riprese

Sono iniziate lunedì 27 maggio 2024 le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap in onda su Rai 1 ambientata nell’Atelier milanese che ha appassionato milioni di spettatori in questi anni. L’ottava stagione si è conclusa in modo rocambolesco, con l’addio di Matilde Frigerio e Vittorio Conti costretti a fuggire dopo la denuncia di Tancredi di Sant’Erasmo per adulterio. Proprio Vittorio non ci sarà nella nuova stagione, come annunciato dall’attore Alessandro Tersigni, il quale tuttavia non esclude di poter tornare nella decima stagione della soap se il suo personaggio potrà tornare ad avere una story-line avvincente. Tanti gli interrogati aperti, come il matrimonio tra Maria Puglisi e Matteo Portelli che sono volati a Parigi per permettere alla stilista di fare un grande salto di carriera, ma anche la relazione tra Elvira e Salvo che potrebbero convolare a nozze. Che fine farà, invece, Umberto Guarnieri dopo aver perso la fiducia di Adelaide e dopo essere stato piantato in asso da Flora Gentile Ravasi?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: un grande ritorno?

Per un personaggio che se ne va, c’è sempre la possibilità di un grande ritorno nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. La nona stagione è in produzione e i fan della soap di Rai 1 non stanno nella pelle, pronti a carpire i primi spoiler. Mentre è certo l’addio di Vittorio Conti, Matilde Frigerio e Flora Gentile Ravasi, potrebbe fare il suo ingresso dopo tanti anni un personaggio secondario ma non per questo meno importante della prima stagione della soap. Stiamo parlando di Violetta Sforza, un’aristocratica molto snob e poco incline ai rapporti sociali, cugina di Andreina Mandelli, che ebbe un ruolo fondamentale nel far avvicinare proprio lei a Pietro Mori. Fu infatti grazie ad un’intervista di Violetta che Andreina trovò il coraggio di confessare al proprietario dell’Atelier milanese i suoi forti sentimenti per lui. È Guenda Goria, che ha prestato il volto alla giornalista, ad ammettere di sperare in un ritorno del suo personaggio, ecco cosa ha svelato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Guenda Goria spiazza

Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria attualmente in dolce attesa di un maschietto, ha ammesso in una recente intervista a Tele Sette di voler tornare a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore. L’attrice ha impersonato la giornalista Violetta Sforza, che ebbe un ruolo chiave nella love story tra Andreina Mandelli e Pietro Mori, ma perché questo ritorno appare così probabile? In primo luogo, nella nona stagione non ci sarà Diletta D’Ambrosio ma la presenza di una giornalista è sempre molto importante per le dinamiche della soap come abbiamo visto negli anni. Dunque potrebbe proprio essere Violetta a prendere il suo posto, considerando anche che questo personaggio è collegato con Roberto Landi che fa parte della soap sin dalla primissima stagione. Insomma, ancora nulla di confermato, ma l’intenzione della Goria è chiara e chissà che gli autori non troveranno il modo di accontentarla.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo settembre 2024 con la nuova e nona stagione daily.