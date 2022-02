Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che stiamo per assistere al tanto atteso ritorno di Marta Guarnieri! Vittorio e Dante saranno di nuovo rivali in amore?

La Guarnieri sta per rimettere piede a Milano. Come la prenderanno il Conti ed il Romagnoli? L'attore che interpreta quest'ultimo ha dichiarato che ben presto, come in passato, prenderà forma il triangolo amoroso...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Torna Marta!

Guai in vista per Vittorio. Il direttore del grande magazzino si troverà suo malgrado al centro di ben due triangoli amorosi. Infatti, se da un lato il Conti ha dato avvio ad una relazione amorosa con Tina, la quale, però, è stata appena raggiunta dal marito, Sandro, dall'altro il Conti sta per assistere al ritorno - tanto inatteso quando destabilizzante - di sua moglie, Marta. Quest'ultima, tuttavia, è ancora al centro dei pensieri di Dante, l'ex amante che adesso è proprio a Milano...

Dante vuole annientare Vittorio, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Romagnoli è in città perché determinato a mettere i bastoni tra le ruote all'imprenditore, professionalmente e sentimentalmente parlando. Lo spietato uomo d'affari si è conquistato la fiducia di Vittorio che, anche se con qualche riserva, gli ha affidato l'affare con i clienti americani; Dante, però, ha in mente di mandare in rovina Il Paradiso delle Signore, ed attraverso un'ambigua clausola del contratto che ha redatto potrebbe persino riuscirci...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Dante cambia per amore...

Inoltre, l'attore che interpreta Dante Romagnoli, Luca Bastianello, in una recente intervista ha confermato che "si creerà un triangolo amoroso", dove i protagonisti saranno proprio il suo personaggio, il direttore e la consorte. Nonostante sia spregiudicato, il Romagnoli è davvero innamorato di Marta, e non ha alcuna intenzione di permettere al Conti di portargliela via. L'attore in questione ha anche aggiunto che, in effetti, i telespettatori avranno modo di assistere ad un'interessante trasformazione del suo personaggio, il quale cambierà proprio per amore. Che cosa avrà voluto dire Bastianello? Dante s'imbonirà per l'amata, oppure, ferito per essere stato in fine scartato dalla Guarnieri, volterà pagina ed aprirà il suo cuore ad un'altra donna?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.