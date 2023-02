Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ezio e Gloria rinunciano al loro futuro per colpa di Gemma. La Zanatta è incinta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i sogni d'amore di Ezio e Gloria verranno infranti da Gemma. Nelle prossime puntate della Soap la ragazza scoprirà di essere incinta e il Colombo prenderà una sofferta decisione. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa succederà su Rai1.

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno molto dure e difficili per Ezio e Gloria. I due hanno capito di essere ancora profondamente innamorati e hanno deciso di darsi una possibilità. Purtroppo però il loro sogno d'amore non potrà realizzarsi. Sul loro cammino troveranno altri ostacoli, che mineranno la loro felicità e sarà ancora una volta “colpa” delle Zanatta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio e Gloria pronti a vivere il loro futuro insieme

Tra Ezio e Gloria è scoppiata la passione. È ormai chiaro che tra i due ci sia ancora un grande amore mai sfiorito e ora entrambi sono pronti a ricominciare un futuro insieme. Ezio ha vinto la sua grande confusione e ha deciso di rivelare a Veronica la verità sui suoi sentimenti per la moglie, mai diventata ufficialmente ex, con cui ha deciso di costruire una nuova vita insieme alla loro Stefania. Teresio e la capo commessa non potrebbero essere più felici di essersi riscoperti ma sul loro cammino troveranno un altro ostacolo, difficile da superare: Gemma è incinta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gemma è incinta. Caos a casa Colombo-Zanatta

Ezio ha deciso di rivelare tutto a Veronica ma di farlo al momento opportuno. Il Colombo sa che quello che sta per dire alla sua fidanzata, cambierà per sempre la vita di tutti, anche quella di Gemma. Ma un imprevisto ribalterà completamente tutta questa situazione. La piccola Zanatta scoprirà di essere incinta. Ezio rimarrà senza parole, così come Veronica, e si troverà spiazzato. Come abbandonare le due donne ora che la Venere aspetta un bambino senza avere un compagno? Teresio deciderà di fare qualcosa per quella che ha sempre considerato come una seconda figlia e da padre dovrà fare una scelta molto difficile, che coinvolgerà ovviamente Gloria.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio rinuncia al suo futuro con Gloria per aiutare le Zanatta

Sconvolto dalla gravidanza di Gemma e consapevole di non poter lasciare le Zanatta proprio nel momento del bisogno, Ezio deciderà di rinunciare al suo futuro con Gloria. Si tratta però, almeno secondo i suoi progetti, di una rinuncia temporanea. Il Colombo chiederà alla Moreau di aspettare che la situazione migliori e che lui parli con Carlos e riesca a convincerlo a prendersi le sue responsabilità. Non sarà però certo facile riuscire in questo intento, visto che il giovane è in procinto di sposarsi con un'altra donna e rischierebbe di far cadere nel ridicolo la sua facoltosa famiglia. Ezio per il momento ignora tutte le difficoltà che dovrà affrontare ancora nella sua vita e nella sua storia con la madre di Stefania ma chissà che non sia Veronica stessa a capire che qualcosa non va nel suo compagno e a lasciarlo libero di tornare dal suo vero amore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.