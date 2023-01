Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Due nuovi personaggi in arrivo nelle Trame della Soap. Ecco chi sono...

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore vedremo l'arrivo di due nuovi personaggi nelle Trame della Soap. I due promettono di creare grande scompiglio tra i protagonisti della serie in onda su Rai. Sarà soprattutto Agnese, di ritorno a Milano, a non gradire la presenza di una delle due new entry.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Arriva Palma Rizzo e Salvatore deve lasciare la sua casa

Tra i due personaggi che vedremo arrivare negli episodi de Il Paradiso delle Signore ci sarà Palma Rizzo, interpretata dall’attrice Valentina Tomada. La donna si rivelerà essere un’amica di famiglia degli Amato. Con lei giungerà a Milano anche il figlio Francesco, interpretato da Christian Roberto. I due verranno accolti con calore da Salvatore, che sarà persino contento di salutare facce amiche, dopo essere rimasto solo a casa, a causa della partenza di Agnese per Londra. Il ragazzo deciderà addirittura di lasciare il suo appartamento a Palma e suo figlio, per permettere loro di vivere serenamente e con i loro spazi. Il buon barista chiederà ad Armando di potersi trasferire a casa sua e il Ferraris accetterà di buon grado di accogliere nel suo appartamento il figlio della sua compagna. Questa decisione farà però preoccupare la stessa Palma, che si scuserà personalmente con il capomagazziniere per aver scombussolato la sua vita.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese torna a Milano

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore vedremo anche il ritorno di Agnese a Milano. La sarta potrà finalmente tornare a casa, felice di aver assistito sua figlia durante il parto e contenta che il suo nipotino sia nato sano. L’Amato, al suo rientro a casa, scoprirà che Palma si è trasferita a casa sua insieme a Francesco e ha costretto il suo Salvo a trasferirsi da Armando. Questo particolare, probabilmente, non le farà per nulla piacere. La donna infatti accuserà la sua amica di non averla avvertita del suo arrivo e di non averla neanche informata di questa particolare novità. Tra le due donne potrebbe quindi non correre buon sangue e potrebbe anche succedere che Agnese, vista la vicinanza che si è creata tra Palma e Armando, possa cominciare a provare gelosia e fastidio nei confronti della nuova arrivata.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Francesco strega Clara e Irene

Insieme a Palma arriverà anche suo figlio Francesco. Il ragazzo si dimostrerà essere, sin da subito, un tipetto piuttosto interessante. Non solo si dimostrerà un ragazzo deciso a prendersi le sue libertà e a scrollarsi di dosso il controllo materno – avrà per questo un duro litigio con Palma – ma anche un uomo molto affascinante e capace. Irene e Clara ne rimarranno stregate. Le due ragazze avranno un piccolo problemino domestico e non sapendo dove mettere le mani, scopriranno che Francesco è un ottimo tuttofare. Le due Veneri lo osserveranno ammaliate mentre il ragazzo sistemerà il pasticcio casalingo e non riusciranno proprio a staccargli gli occhi di dosso. Questa situazione non solo rischierà di scatenare di nuovo la gelosia di Alfredo, convinto di aver guadagnato punti con la Cipriani, ma potrebbe mettere le due commesse una contro l’altra, per la conquista del giovane nuovo arrivato.

