Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: come finisce tra Marcello e Rosa?

La nona stagione del Paradiso delle Signore volge al termine, con le ultime puntate trasmesse su Rai 1. Ma come andrà a finire tra Rosa e Marcello?

Siamo giunti al Finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap in onda su Rai 1 si prende una pausa durante l’estate, tornando a metà settembre 2025 con la regolare programmazione. Nel frattempo, scopriamo insieme le Anticipazioni sulle trame delle ultime puntate, in particolare cosa accadrà tra Marcello Barbieri e Rosa Camilli.

Cosa accadrà nelle ultime puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1? La soap ci sta per salutare, prendendosi una lunga pausa durante l’estate, per poi tornare con la decima stagione a metà settembre 2025, con la consueta programmazione. Prima, tuttavia, scopriamo insieme le Anticipazioni sul finale di stagione, in particolare su cosa accadrà tra Marcello Barbieri e Rosa Camilli? È chiaro che tra i due ci sia molta attrazione, tanto che Marcello e Rosa si sono scambiati un bacio passionale che li ha completamente destabilizzati, durante l’improvvisa partenza di Adelaide di Sant’Erasmo all’estero. Dopo aver scoperto che la sua compagna ha rischiato di morire e aver visto quanto positivamente agiva la sua influenza sulla sua convalescenza, Marcello ha preso le distanze da Rosa e ha deciso di rimanere al fianco della contessa, nonostante la gelosia di Umberto Guarnieri che ha scoperto di essere il padre biologico di Odile. Nel frattempo, Rosa e Tancredi sono andati vicino al bacio, dal momento che la Camilli ha accettato di lavorare per lui in maniera esclusiva, fidandosi e volendo pretendere le distanze da Marcello al punto da dare le sue dimissioni al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rosa e Marcello innamorati?

Rosa ha accettato di lavorare in modo esclusivo per Tancredi, prendendo le distanze dal Paradiso ma soprattutto da Marcello, per il quale nutre un sentimento d’amore che ormai è impossibile da negare. Dopo essersi confidata con le sue amiche, Rosa si è lasciata ammaliare dalle promesse di Tancredi ma purtroppo per lei ci sarà un’amara sorpresa. Grazie alle indagini delle Veneri, infatti, Marcello scopre che ci sono delle discrepanze nel racconto di Rita e si metterà alla ricerca della sua ex dipendente, scoprendo poi che è stata lei a riferire a Galleria Milano Moda tutto sulla nuova collezione di Botteri, permettendo a Giulia Furlan di copiare il capo di punta dello stilista. Dietro al coinvolgimento di Rita ci sono Umberto e Tancredi, notizia che lascerà completamente senza parole Rosa, che si iniziava invece a fidare del di Sant’Erasmo. Prima di denunciare i colpevoli per plagio, Barbieri rivela tutto a Rosa e cerca il suo sostegno, e durante questo confronto sta per scattare un nuovo bacio!

Il Paradiso delle Signore 9: Marcello rimane con Adelaide

Nonostante sia piuttosto chiaro che Marcello e Rosa si piacciano e anche tanto, il finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore non regalerà il lieto fine tanto atteso dai fan della soap di Rai 1. Nonostante il secondo bacio sfiorato e la consapevolezza di entrambi, Marcello deciderà di rimanere al fianco di Adelaide e non rivelerà nulla alla sua compagna dei sentimenti che prova per la Camilli. Una scelta poco onesta ma dettata anche dalle circostanze, dato che la contessa è in piena convalescenza e fa molto affidamento su Barbieri. Rosa, invece, deciderà di appoggiare la denuncia ai danni di Tancredi per plagio, e poi annuncerà la sua decisione di lasciare Milano per allontanarsi da tutto e tutti. Non ci resta che scoprire se tra loro ci sarà occasione di chiarire nel corso della decima stagione della soap, che torna a metà settembre 2025 con le nuove puntate.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.