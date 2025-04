Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Tancredi e Rosa vicini al bacio

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Dopo aver consegnato le dimissioni, Rosa si avvicina a Tancredi.

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Rosa verrà messa da Tancredi davanti ad un aut aut. Soffrendo per l’amore non corrisposto di Marcello, la giovane prenderà una decisione improvvisa che la porterà ancora più vicina al Di Sant’Erasmo, talmente vicina da sfiorare il bacio. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sulla soap in onda su Rai 1.

Rosa pensa ancora a Marcello nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Per un momento abbiamo pensato che Rosa e Marcello si stessero innamorando, spingendo Barbieri a dimenticare per sempre la Contessa dopo che lei ha preferito tacere al fidanzato la sua reale condizione di salute, confidandosi nuovamente con Umberto Guarnieri. In quel momento di confusione, Marcello e Rosa si sono scambiati un bacio ma la situazione è rimasta in stallo, dal momento che Adelaide è tornata a Milano e si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento al cuore per vivere, e Marcello è rimasto al suo fianco, dimostrandosi ancora una volta innamorato. In realtà, sappiamo che Barbieri non ha smesso del tutto di pensare a Rosa, soprattutto quando lei ha deciso di cambiare casa e non approfittare più della sua ospitalità, a causa del clima di tensione che si è creato. Nella nuova casa che condivide con Delia e Irene, Rosa si ritrova spesso a pensare a Marcello e confida alle amiche di non aver dimenticato il loro bacio. Cosa accadrà dunque nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rosa si licenzia

Sempre più confusa sui propri sentimenti, Rosa è molto giù di morale dal momento che non riesce a non pensare a Marcello, pur sapendo che lui ha scelto di stare vicino ad Adelaide in qualità di suo compagno. Le Anticipazioni della soap in onda su Rai 1 ci rivelano che, nelle nuove puntate presto in onda, Rosa verrà messa da Tancredi davanti ad un ultimatum: se vuole crescere come giornalista, dato che ne ha tutte le potenzialità, deve lasciare il suo lavoro al Paradiso. Volendo prendere definitivamente le distanze da Barbieri e approfittando dell’offerta generosa di Tancredi, Rosa decide di consegnare le proprie dimissioni a Roberto e firma un contratto in esclusiva con il Di Sant’Erasmo, ignorando che quest’ultimo non nutre esclusivamente mire professionali su di lei. Puntata dopo puntata, infatti, è chiaro che Tancredi ha iniziato a nutrire un sentimento per la giovane giornalista, e ora pensa finalmente di avere campo libero per averla tutta per sé.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi prova a baciare Rosa

Le Anticipazioni delle nuova puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, ci svelano che Rosa prenderà una decisione molto forte sul suo futuro professionale, licenziandosi dal Paradiso per firmare un contratto come giornalista con Tancredi. La ragazza è spinta senza dubbio dall’occasione d’oro che le è stata offerta ma anche dal desiderio di allontanarsi da Marcello, dato che nutre per lui forti sentimenti dopo il loro bacio. Tancredi, invece, è pronto a festeggiare e così si presenta da Rosa con un regalo inaspettato. Vedendola felice, il Di Sant’Erasmo tenta di approcciarla e darle un bacio, ma come reagirà Rosa? Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate della soap su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.