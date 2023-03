Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Vittorio affronterà le ultime puntate della settima stagione della Soap, senza una stilista. Cosa succederà? Chi prenderà il posto di Flora? Sarà Maria o qualcun altro?

Il Paradiso delle Signore 7 si sta avviando alla sua conclusione. In questi due mesi, fino a metà maggio, andranno in onda le ultime puntate della settima stagione della Soap. Sono tante le domande che cominciamo a farci su quanto succederà nel gran finale e che cosa vedremo nel prossimo autunno, nell'ottava stagione. Tra questi quesiti ce n'è uno in particolare. Ci chiediamo come Vittorio risolverà la mancanza di una stilista per il suo Paradiso. Il Conti dovrà trovare velocemente una sostituta e Maria potrebbe non essere la sua scelta. Potrebbe infatti arrivare in suo soccorso una vecchia conoscenza: Gabriella.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora fuori dal Paradiso ma sarà per sempre?

Durante questa settimana, che si sta concludendo, abbiamo visto Matilde e Flora cacciate dal Paradiso delle Signore. La Ravasi, oltre alla furia di Vittorio, ha dovuto sopportare lo sdegno di Maria, che l'ha aggredita accusandola di essere una traditrice. La stilista del grande magazzino ha deciso di lavorare per il nuovo negozio aperto da Umberto e Tancredi nel Palazzo Andreani e il Conti ha finalmente scoperto le vere intenzioni dei suoi rivali e purtroppo anche della sua collaboratrice. In un nostro articolo precedente abbiamo però ipotizzato che Flora possa pentirsi di aver voltato le spalle al Paradiso e, non apprezzata professionalmente dal Guarnieri, come lei vorrebbe, potrebbe quindi capire di aver fatto un errore. Alla fine della settimana stagione o all'inizio dell'ottava, potremmo vedere Flora in grande difficoltà e forse persino desiderosa di tornare a lavorare con Vittorio Conti. Ma supponiamo che il nostro amato direttore allora abbia già trovato una valida sostituta per lei. Ma chi?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria nuova stilista de Il Paradiso?

Vittorio è rimasto con poco personale nell'atelier. Con l'addio di Flora, la nuova collezione è passata tutta in mano a Maria, che potrà contare sull'aiuto di Francesco. Ma la Puglisi non è ancora pronta per prendere il posto di Flora e vedremo che la sua linea non convincerà i clienti del Paradiso. Nella prossima settimana, in particolare, sarà chiaro che la bella siciliana non possa – ancora – diventare la designer ufficiale del grande magazzino e che abbia necessità di fare ancora esperienza. Maria potrebbe trovare un valido aiuto in Agnese, che tornerà a Milano tra poche puntate, ma a Vittorio servirà un esperto, per lanciare il suo Paradiso e per cominciare un'avventura all'estero.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gabriella torna da Parigi per aiutare Vittorio?

A dare una mano a Vittorio, ad interim, potrebbe essere Gabriella. Si è a lungo parlato – in questi mesi – di un suo possibile ritorno da Parigi. La Rossi, ora felicemente sposata con Cosimo, potrebbe fare capolino di nuovo a Milano, avvertita delle difficoltà del suo amato Paradiso e quindi potrebbe decidersi a occuparsi dell'atelier, permettendo a Maria di specializzarsi e di rendersi autonoma. Ma il suo personaggio potrebbe persino tornare in pianta stabile. Sono solo supposizioni ma con Salvatore libero e Cosimo lontano, Gabriella potrebbe innamorarsi di nuovo follemente dell'Amato e decidere di coronare il loro sogno d'amore, interrotto bruscamente ma mai del tutto dimenticato. Sarà solo un sogno o un desiderio di rivedere una delle Veneri più amate della Soap? Lo vedremo!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.