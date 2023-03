Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora sempre più in ombra. Lascerà il Paradiso?

Anticipazioni TV

Flora volterà le spalle a Umberto se non vedrà riconosciute le sue doti e non vedrà rispettata la sua carriera da stilista? Potrebbe succedere nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai1.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore ci stiamo accorgendo che Flora è sempre più in ombra. La Ravasi, tra i protagonisti principali della scorsa stagione della Soap, durante quest'anno sembra aver perso il suo smalto. Colpa forse di Umberto, che nonostante abbia deciso di farle la proposta, sembra non essere propenso a convolare a nozze con lei in breve tempo e pare pure volerla tenere lontano dai suoi affari.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto e Flora si sposeranno?

Nella scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore, Flora è stata sicuramente tra i personaggi cardine delle trame della Soap. La Ravasi è stata la nemica numero 1 di Adelaide ed è riuscita a conquistare il cuore di Umberto, portandolo addirittura a lasciare Palazzo Guarnieri, per trasferirsi in una stanza d'albergo. Nel corso delle puntate della settima stagione de Il Paradiso – attualmente in onda – la stilista ha però cominciato a perdere il suo smalto e sembra essere stata messa in ombra. Anche Umberto pare averla messa in un angolo, visto il suo poco entusiasmo nel procedere con il loro fidanzamento e nel convolare con lei a nozze. Il Commendatore è fin troppo preso dalla sua vendetta e dai suoi piani per mettere Il Paradiso e Vittorio ko, per questo potrebbe addirittura non considerare la carriera personale della sua fidanzata, stilista del grande magazzino che tanto odia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora dovrà rinunciare alla sua carriera da stilista?

Umberto e Tancredi hanno grandi progetti in mente e l'acquisto di Palazzo Andreani ha dato loro un'ottima occasione per sferrare l'attacco finale al Paradiso delle Signore. Flora ha promesso al suo fidanzato di non mettergli i bastoni tra le ruote e di lasciargli campo libero ma in cambio ha voluto ovviamente qualcosa per sé. Flora potrebbe però rimanere molto delusa dalle scelte che prossimamente potrebbe fare Umberto e che rischierebbero persino di mettere in pericolo la sua carriera da stilista, a cui potrebbe essere costretta a rinunciare..

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora lascerà Il Paradiso e Umberto?

Flora ha da sempre dimostrato di tenere moltissimo alla sua carriera e di essere orgogliosa del suo ruolo di stilista del grande magazzino, tanto che quando Maria, con il suo talento, ha minacciato il suo posto al Paradiso, la Ravasi ha fatto di tutto per boicottarla. Non ci sembrerebbe quindi strano che davanti alla scelta di abbandonare il suo posto o ancora peggio di vedersi scalzata definitivamente dai e nei nuovi progetti di Umberto, potrebbe portarla a voltare le spalle al suo futuro marito e chiudere definitivamente con lui. Flora insomma se non vedesse riconosciute le sue qualità di professionista, potrebbe dire addio a Umberto e chissà forse addirittura lasciare Milano e tornare in America. E a peggiorare la situazione potrebbe pure esserci lo strano attaccamento che il Guarnieri sembra ancora avere per la Contessa, di cui continua – senza farlo troppo notare – a essere geloso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.