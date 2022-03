Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 marzo 2022: Maria confessa. Rocco l'ha lasciata!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 9 marzo 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, il segreto di Maria viene allo scoperto. Rocco ha deciso di troncare la loro relazione.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Ecco le Trame dell'episodio in onda il 9 marzo 2022, alle 15.55 su Rai1: Stefania è molto preoccupata per le scoperte appena fatte su Ezio e Gloria. Per saperne di più decide di interrogare il padre e pure Gemma, che sembra saperne più di lei. Sia il Colombo che la Zanatta cercano di depistare la Venere. Stefania ha però capito tutto e confessa a Marco di essere molto in ansia per la sua famiglia. Maria invece rivela a Irene che tra lei e Rocco è tutto finito. L'Amato non è più innamorato di lei e l'ha lasciata. Umberto dice a Dante che nonostante lui sia il nuovo socio di Vittorio, nulla è in realtà cambiato. Non potrà fare come vorrà, il Conti avrà sempre una marcia in più.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania distrutta dalla verità

Stefania non smette di indagare su suo padre e Gloria, convinta che tra i due ci sia ben altro che un semplice rapporto di amicizia. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Colombo, sospettosissima, deciderà di chiedere spiegazioni al diretto interessato. Comincerà quindi a fare domande dirette a Ezio ma anche a Gemma, che sicuramente sa molto più di lei. La Zanatta e lo stesso Colombo cercheranno di depistarla e di frenare la sua curiosità ma Stefania non ha intenzione di demordere. In un momento di grande tristezza, confiderà a Marco di essere certa che suo padre abbia tradito Veronica e di non sapere cosa fare per evitare che la sua famiglia venga travolta dallo scandalo.

Maria confessa che Rocco l'ha lasciata ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 marzo 2022

Maria è tornata da Roma e ha rivelato ad Agnese e alle sue amiche, che tra lei e Rocco va tutto bene. La ragazza ha confessato che l'Amato ha chiarito ogni cosa e che i due stanno ancora pensando al loro matrimonio. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che tutto si rivelerà una menzogna. Colta in fallo dalla scaltra Irene, Maria confesserà all'amica quello che è davvero successo nella Capitale. Rocco l'ha lasciata e lei ha il cuore a pezzi. Cosa deciderà di fare ora? Continuerà a rimanere a Milano? Gli spoiler ci fanno temere che la ricamatrice possa decidere di tornare in Sicilia e quindi lasciare per sempre Milano e Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto si prende gioco di Dante

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Dante continuerà a sogghignare, soddisfatto di aver messo le mani sul grande magazzino. La cessione delle quote di Umberto, lo ha portato dentro al Paradiso e ora crede di avere voce in capitolo nella sua gestione. Sarà lo stesso Guarnieri a farlo tornare con i piedi per terra. Sebbene sia diventato socio di Vittorio, avrà sempre una posizione defilata rispetto al direttore e farebbe meglio a smettere di cantare così tanto vittoria. Il Conti non gli lascerà fare quello che vuole.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.