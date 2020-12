Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 dicembre 2020: Laura delusa da Salvatore. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 9 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Laura scopre che Salvatore sta cercando un cameriere uomo e non donna. La ragazza è molto delusa. L'Amato non ha rispettato gli accordi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 9 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Laura è curiosa di sapere da Salvatore se ci sono delle novità riguardo alla scelta del sostituto di Marcello. La ragazza scopre, con grande sorpresa, che – contrariamente agli accordi presi con l'Amato – il socio sta cercando un cameriere e non una cameriera. Il giudice designato per la sentenza di Pietro esprime un giudizio che rischia di cambiare per sempre la vita della famiglia Conti. Il giovane Pietro chiede allo zio di poter continuare a lavorare al Paradiso dopo la scuola e Vittorio propone a Beatrice di andare a vivere con loro.

Laura delusa da Salvatore in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 dicembre 2020

La partenza di Marcello ha costretto Salvatore a cercare – velocemente – un valido sostituto. In Caffetteria c'è bisogno di un altro cameriere che aiuti l'Amato a servire i clienti e sia il figlio di Agnese che Laura si sono messi subito alla ricerca. Sono però passati giorni dall'inizio della loro missione e ancora non hanno trovato nessuno. Laura comincia a storcere il naso e indaga con Salvatore sulla vicenda. La ragazza vuole sapere tutte le novità a riguardo. Con sua enorme sorpresa scopre che il suo socio – in deroga agli accordi presi – sta cercando un cameriere uomo e non ha aperto le porte a nessuna donna. La Venere è furiosa e molto delusa da Salvatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Novità in vista per Pietro

Pietro è il ladro de Il Paradiso delle Signore. Il ragazzo deve scontare il suo furto e purtroppo nessuno ha potuto evitare che venisse mandato a processo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che in questo episodio, il giudice Cimatti – designato per giudicare il Conti – chiamato a esprimere un giudizio sul ragazzo, prenderà una decisione che cambierà completamente la vita di tutta la famiglia. Cosa starà per succedere? A quali novità dovremo assistere?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio chiede a Beatrice di trasferirsi nella sua casa

Dopo e nonostante la decisione del giudice, Pietro chiede a suo zio di poter continuare a lavorare al Paradiso. Il ragazzo si è affezionato non solo al lavoro ma anche e soprattutto ad Armando e Rocco, con cui ha instaurato un rapporto di fiducia e amicizia. Vittorio sembrerà molto felice di questa richiesta e chiederà a Beatrice di andare a vivere con loro. Che le cose – dopo che la vedova Conti ha rivelato al cognato il suo segreto - stiano prendendo una piega diversa tra Beatrice e Vittorio – magari con lo scoppiare di nuovo della passione?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 dicembre 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.