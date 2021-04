Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 30 aprile 2021: Vittorio scopre Marta tra le braccia di Dante...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 30 aprile 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Vittorio è deciso a ricominciare con Marta ma la trova tra le braccia di Dante.

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 30 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Maria scopre che Irene e Rocco si sono baciati. La ragazza è molto delusa da entrambi e non riesce a mascherare la sua tristezza. Intanto Ludovica, per aiutare Marcello, si rivolge al suo avvocato, Gianfranco Finzi mentre Vittorio, ora deciso a rimettere in senso il suo matrimonio, decide di raggiungere Marta e di chiederle di tornare insieme. Ma appena arrivato da lei, la trova tra le braccia di Dante e corre via senza dire nulla e senza farsi vedere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria scopre del bacio tra Rocco e Irene

Rocco potrebbe dire addio a Maria e stavolta per sempre! La bella Puglisi sta resistendo alle avances di Alfredo, troppo innamorata del suo compaesano per lasciarsi conquistare. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che la bella ricamatrice potrebbe cambiare presto idea sul meccanico. La ragazza scopre infatti che tra Rocco e Irene c'è stato un bacio. Una scoperta fatta per caso ma che la intristisce moltissimo. Maria non può credere che il giovane Amato abbia alla fine ceduto al fascino della Cipriani e in cuor suo comincia a meditare vendetta. Riuscirà a far capire al nipote di Agnese che la scelta giusta non era Irene?

Vittorio scopre Marta tra le braccia di Dante, ecco cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 aprile 2021

Vittorio e Marta hanno preso del tempo per pensare al loro amore e al loro matrimonio. Dante non ha perso occasione per avvicinare a lui la bella Guarnieri e le ha fatto recapitare, praticamente giornalmente, dei regali. Le cose stanno andando secondo i suoi piani. Marta sta cedendo piano piano e lui è riuscito a insinuarle dei dubbi su suo marito. Il Conti, complice anche il sostegno di Beatrice e dei suoi figli, è giunto alla conclusione opposta: vuole ricominciare da capo e tornare insieme a sua moglie. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Vittorio, certo ormai della sua decisione, è pronto a parlare con la sua consorte e risolvere finalmente la situazione. Ma purtroppo si troverà davanti a una scena terribile che mai avrebbe voluto vedere: Marta e Dante l'una tra le braccia dell'altro, uniti in un bacio. Il direttore del grande magazzino se ne andrà senza farsi vedere, con il cuore a pezzi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica ingaggia un avvocato per aiutare Marcello

Marcello è di nuovo nei guai. Nonostante abbia tenuto nascosto a Ludovica la gravità della situazione, la Brancia ha intuito che il Barbieri è in serio pericolo. Rischia di finire in carcere e di pagare un prezzo molto alto per aver dovuto seguire gli ordini de il Mantovano. La Contessina è decisa a fare di tutto per salvare l'uomo di cui si è innamorata e per questo si rivolge a un bravo avvocato, il suo amico Gianfranco Finzi. La ragazza è convinta che Marcello sia in buone mani e che ci siano buone probabilità di evitargli le manette. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che le sue speranze non avranno un lieto fine!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.