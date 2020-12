Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore dell'11 dicembre 2020. Nell'episodio in onda su Rai1, Ludovica torna inaspettatamente a Milano mentre per Silvia e Federico è il momento del faccia a faccia.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'11 dicembre 2020. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Silvia è felice che Federico abbia voluto ascoltarla e abbia deciso di perdonarla. Umberto parla ad Adelaide di Silvia e della pace avvenuta tra lei e il figlio ma la Contessa mette in guardia il cognato dalla Cattaneo. Intanto Ludovica è tornata a Milano e intende riconquistare la fiducia della famiglia di Riccardo. Per farlo ha però bisogno dell'appoggio di Cosimo. Roberta trova l'anello di fidanzamento di Marcello e si convince che tra loro vada tutto bene mentre al Paradiso è arrivato il momento di fare l'albero di Natale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Federico perdona Silvia

Buone notizie a casa Cattaneo. Dopo giorni di grande dolore, Silvia si riappacifica con Federico. La donna è svenuta davanti a Il Paradiso delle Signore ed è stata soccorsa da Umberto. Luciano, stanco di questa situazione e spaventato per la salute della moglie, ha deciso di convincere Federico a concedere alla madre un'altra opportunità. Madre e figlio hanno così avuto modo di chiarirsi e Silvia è felice della comprensione che il ragazzo ha avuto nei suoi confronti. Intanto Roberta trova consolazione. Marcello ha rovinato i suoi progetti natalizi ma quando la ragazza trova l'anello di fidanzamento che il Barbieri nasconde, si convince che tra loro le cose vadano bene. Purtroppo la Pellegrino non sa che Marcello, pur di proteggerla, è sceso a patti con il Mantovano e che per lei sta per compiere una missione con un cliente inaspettato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide mette in guardia Umberto da Silvia

Umberto ha soccorso Silvia davanti a Il Paradiso. Ultimamente il Guarnieri è molto vicino alla Cattaneo e si sta rivelando un valido supporto per l'ex moglie di Luciano. Il loro rapporto si fa sempre più stretto, cosa che non piace per nulla ad Adelaide. E infatti quando Umberto racconta alla cognata di quanto è successo e di quanto Silvia sia felice, la Contessa mette in guardia il cognato dalla Cattaneo. La Di Sant'Erasmo non vuole intromissioni nella sua vita e certamente non intende permettere che nessuna altra donna si metta tra lei e Umberto... di nuovo!

Ludovica torna a Milano in questa puntata de Il Paradiso delle Signore dell'11 dicembre 2020

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata dell'11 dicembre 2020, ritroveremo una vecchia conoscenza: Ludovica. Dopo lo scandalo della sua finta gravidanza, la contessina aveva lasciato la città, convinta di non poter avere mai e poi mai il perdono di Riccardo. Ma con il Guarnieri scappato in Francia con Nicoletta, Ludovica crede di avere qualche chance. Tornata in città, chiederà immediatamente l'aiuto di Cosimo – suo amico di infanzia – per parlare con Umberto e Adelaide. Ma riuscirà a farsi perdonare? Intanto a Il Paradiso è arrivato il momento di fare l'albero di Natale.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.