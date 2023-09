Il Paradiso delle Signore anticipa la messa in onda, ecco quando torna la Soap su Rai 1

Anticipazioni TV

Rai 1 trasmetterà le repliche de Il Paradiso delle Signore dal 4 settembre 2023, poi al via la nuova stagione della soap su Rai 1.

Rai cambia idea sulla messa in onda de Il Paradiso delle Signore, anticipando il ritorno dell’amatissima soap ambientata a Milano. Sebbene per godere delle puntate dell’ottava stagione occorrerà comunque attendere l’11 settembre 2023, con il via ufficiale alla nuova edizione, la soap sarà su Rai 1 già a partire dal 4 settembre 2023 con le repliche della settima stagione.

Il Paradiso delle Signore, anticipato il ritorno su Rai 1

È tutto pronto per la messa in onda dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. Abbiamo lasciato Vittorio Conti e la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, soci a tutti gli effetti de Il Paradiso, alle prese con la notizia della nascita di un grande magazzino rivale, Galleria Moda Milano, creato da Tancredi di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri. I due si sono alleati e sono pronti a schiacciare i rivali, Tancredi in particolare non mostrerà pietà per Vittorio nella nuova stagione della soap, avendo compreso quanto lui e la moglie Matilde Frigerio siano vicini in modo romantico. Mentre quest’ultima avrà dei ripensamenti ma non riuscirà immediatamente a ribellarsi al marito, per Flora Gentile Ravasi la nuova attività rappresenterà un vero e proprio riscatto nei confronti della matrigna.

Tante le new entry nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, come il giovane Matteo Portelli che sarà legato a Marcello Barbieri, e si mormora diventerà anche nuovo amore della giovane Maria Puglisi. Mentre è confermato l’addio del personaggio di Ludovica Brancia, come annunciato dall’attrice Giulia Arena su Instagram attraverso un lungo post di ringraziamento, Rai ha deciso di anticipare la messa in onda della soap.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni, la Data della prima puntata

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore si preannuncia essere ricca di momenti critici, romantici che lasciano lo spettatore con il fiato sospeso, e i fan della soap non vedono l’ora di scoprire le sorti dei loro protagonisti preferiti. Rai ha deciso di anticipare il ritorno della serie tv ambientata nel Grande Magazzino milanese al 4 settembre 2023 alle ore 16.50. Verranno trasmessi, durante questa prima settimana di settembre, gli ultimi cinque episodi della settima stagione così da rinfrescare la memoria anche ai fan meno attenti e preparare la strada alla messa in onda della prima puntata della nuova edizione. Da lunedì 11 settembre 2023, infatti, andrà in onda l’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore e tutte le nuove puntate, con nuovi intensi intrecci e personaggi inediti che popoleranno la soap di Rai 1. Pronti per scoprire cosa accadrà a Vittorio Conti, Umberto Guarnieri, Adelaide di Sant’Erasmo e tutti gli altri?

