Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Rosa e Marcello si innamorano? Così dimentica la Contessa

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Rosa e Marcello si scambiano un bacio improvviso. Sta nascendo una nuova coppia? Ecco le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, scopriamo che tra Rosa Camilli e Marcello Barbieri ci sarà molta tensione quando lei penserà seriamente di lasciare il Paradiso e il ruolo di Venere, per lavorare esclusivamente con Tancredi di Sant’Erasmo. Tra i due scatterà un bacio inaspettato quanto passionale, che potrebbe essere preludio di una love story in grado di far dimenticare a Marcello la sua liaison con la Contessa Adelaide. Vediamo insieme tutte le Anticipazioni nel dettaglio.

Rosa vuole lasciare il Paradiso nelle nuove puntate della soap di Rai 1

Da quando ha iniziato a lavorare per Tancredi di Sant’Erasmo, Rosa Camilli è sempre meno presente al paradiso e sempre più assorbita dall’orbita del nipote della Contessa, un uomo enigmatico ma anche magnetico che la sta mettendo in difficoltà. Marcello Barbieri si è accorto della questione e sembra davvero non gradire la vicinanza tra i due, ma la situazione è piuttosto stabile eccezione fatta per qualche battibecco, almeno fino a quando Rosa fa una confessione inaspettata a Marcello. Dopo aver scoperto che a Galleria Milano Moda hanno plagiato il modello di punta della nuova collezione del Paradiso, mandando all’aria il duro lavoro di Botteri che è disperato, Rosa ha cercato un confronto con Tancredi ma lui ha abilmente negato ogni coinvolgimento nella questione. La ragazza ha creduto a questa versione dei fatti ma c’è di più: quando Tancredi ha insistito chiedendole espressamente di lasciare il suo lavoro di Venere, così da poter lavorare solo per lui, Rosa ha accettato e ha comunicato a Marcello la sua volontà. E proprio a questo punto, almeno stano alle Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1, che si avvicina alla fine, assisteremo ad un vero colpo di scena.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Marcello e Rosa si baciano

Mentre il Paradiso è in ginocchio dopo che Galleria Milano Moda ha copiato l’idea originale di Botteri, presentandola anche prima di lui sul commercio, Rosa decide comunque di prendere seriamente in considerazione di lasciare il suo lavoro al Grande Magazzino come Venere, per seguire Tancredi sul piano professionale. È chiaro che il fascino che il nipote della Contessa esserci sulla Camilli è tanto, al punto che anche Marcello se ne è accorto e non gradisce. Quando Rosa comunica a Barbieri di aver preso la decisione una volta per tutte, Marcello non ci vede più e scoppia una discussione che, tuttavia, termina in un modo particolare ovvero con un bacio appassionato tra loro. Il bacio sconvolge senza dubbio Rosa e Marcello, che hanno una reazione molto diversa dopo: mentre lui, infatti, cerca il confronto e la invita a cena per parlare insieme, Camilli fugge sempre al confronto. La situazione, tuttavia, potrebbe chiarirsi anche grazie a Umberto Guarnieri, che inaspettatamente giocherà un ruolo fondamentale per la presa di coscienza definitiva di Marcello sulla sua vita sentimentale.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello e Rosa si mettono insieme?

Marcello e Rosa si sono scambiati un bacio appassionato e Barbieri vorrebbe chiarire la situazione, soprattutto ora che lei sta per dare le dimissioni come Venere al Paradiso per lavorare esclusivamente con Tancredi. In tutto questo intreccio, tuttavia, bisogna ricordare che Barbieri è ancora impegnato con Adelaide, seppur la Contessa si è totalmente eclissata lasciandolo dubbioso ma anche spaventato per la sua sorte. A risolvere la questione ci pensa Umberto Guarnieri che, dopo aver ricevuto un inaspettato messaggio da Adelaide, finalmente si decide a rivelare tutta la verità sulla salute della contessa a Marta, Odile e anche a Barbieri, lasciandolo senza parole. Dal momento che la sua fidanzata è spartita nel nulla, senza neppure rivelargli la natura della sua malattia, Marcello potrebbe sentirsi messo da parte al punto da comprendere che la loro storia d’amore è solo una fantasia e che, ad oggi, non esiste più. Questo, ovviamente, potrebbe portare Marcello a lottare per i sentimenti che invece inizia a nutrire per Rosa, e mettere la ragazza all’angolo chiedendole cosa prova per lui. Nascerà una nuova coppia? Rimaniamo in attesa di ulteriori Anticipazioni per dirlo con certezza.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.