Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Salvatore discriminato dalla famiglia di Elvira!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Salvatore Amato scoprirà perché la famiglia di Elvira Gallo è così contraria al loro fidanzamento. Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate sulle trame della soap, in onda su Rai 1.

Salvatore Amato e Elvira Gallo si sono innamorati e ora vogliono fare sul serio, ma la famiglia della Venere non sembra avere intenzione di accettare questo fidanzamento. Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, l’Amato scoprirà alla fine cosa rende tanto diffidente il padre della sua fidanzata, sentendosi profondamente discriminato e deluso da Elvira, che non gli ha raccontato sin da subito la verità. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni dettagliate sui protagonisti della soap.

Salvo in difficoltà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9

Il Paradiso delle Signore è tornato su Rai 1 con la nona stagione per la gioia del pubblico affezionato alla soap ambientata nell’Atelier milanese. Salvatore Amato e Elvira Gallo, nel corso della precedente stagione, hanno capito di essere innamorati e hanno deciso di fare coppia fissa con grandi progetti per il futuro. Tutto sembra andare perfettamente per la coppia, non fosse che la famiglia della Venere è sempre più scostante nei confronti di Salvo, che non riesce proprio a capire dove sta sbagliando. Amato le tenta tutte, provando anche con un regalo che si dimostra essere molto apprezzato, poi parla anche con il padre di Elvira eppure qualcosa gli sfugge. Il passato amoroso dell’Amato non è tutto rose e fiori e lui teme che anche con la Gallo la relazione potrebbe incrinarsi se la famiglia non riesce ad accettare il loro fidanzamento. Ma cosa starebbe sbagliando? Le Anticipazioni sulle nuove puntate della soap di Rai 1 ci rivelano che Elvira è a conoscenza di tutto, ma che non vuole rivelare ancora nulla al suo fidanzato perché sa che la sua famiglia è decisamente in torto. Vediamo insieme i dettagli.

Il Paradiso delle Signore 9, Anticipazioni: Elvira confessa tutto a Concetta

Elvira è molto innamorata di Salvatore e vorrebbe che la relazione funzionasse a lungo termine, ma la sua famiglia sta diventando un ostacolo non da poco da superare. La Gallo sa perfettamente perché il padre non vuole che lei faccia coppia fissa con l’Amato e, dopo aver cercato in tutti i modi di mediare, decide di sfogarsi con Concetta, certa che la donna possa capirla. Nelle nuove puntate della soap di Rai 1, infatti, Elvira confessa alla madre di Maria Puglisi che suo padre non ha intenzione di accettare Salvo poiché ha origini meridionali. Una notizia che scongelo molto Concetta, dato che tutta la sua famiglia proviene dal Sud eppure si è integrata perfettamente nella frenetica realtà di Milano. Del resto Maria è volata a Parigi poiché il suo talento è stato notato da un noto stilista, Concetta lavora fianco a fianco a Botteri nella creazione di nuovi capi come abile sarta, suo marito lavora alla Caffetteria ed è molto apprezzato dai clienti e anche la figlia Agata si dà da fare, riscoprendo il suo naturale talento per il disegno. Cosa può portare una persona a giudicarne un’altra esclusivamente per la sua provenienza? Concetta decide così di aiutare Elvira, sinceramente dispiaciuta per l’assurda presa di posizione della sua famiglia, e parla con la madre della Venere ottenendo, tuttavia, scarsi risultati.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore deluso da Elvira

Dopo aver parlato con Concetta del reale motivo che spinge la sua famiglia a non accettare il fidanzamento con Salvatore, Elvira si sente più leggera ma sa che dovrà affrontare lo spinoso argomento anche con il suo fidanzato. Gallo è molto innamorata di Salvo e non sa come spiegargli che suo padre ce l’ha con lui semplicemente perché è un meridionale e avrebbe voluto al fianco di sua figlia un uomo di Milano. È una pretesa assurda, dato che Salvo è un bravo ragazzo, onesto e grande lavoratore e Elvira lo sa, come sa che rivelando tutto dovrà mettere in cattiva luce la sua famiglia e il pensiero bigotto che nutre nei confronti delle persone del Sud, e si sente dunque molto divisa pur non volendo seguirne l’esempio. A rivelare tutto a Salvatore, tuttavia, non sarà la sua fidanzata bensì Ciro che, vedendo l’Amato intento a pensare alle prossime mosse per conquistare la fiducia del suocero, deciderà di intervenire per evitargli l’ennesima figuraccia. Inutile dire che Salvatore sarà amareggiato dalla notizia, ma ancora di più dal fatto che Elvira non gliene abbia parlato prima, preferendo sfogarsi con i Puglisi piuttosto che con lui. Questo problema diventerà insormontabile e porterà alla rottura tra i due o il padre della Gallo riuscirà a cambiare idea, superando i suoi obsoleti e ingiusti ideali?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.