Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Mimmo salva la vita ad Enrico

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1. Le Anticipazioni ci rivelano che Mimmo salverà Enrico da un attentato criminale.

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, Enrico si appresta a doversi presentare in Tribunale per testimoniare in un processo molto importante. Alcuni criminali, tuttavia, hanno trovato la sua posizione e vogliono attentare alla sua vita, ma per fortuna Mimmo riesce a salvarlo. Ecco tutti i dettagli e le Anticipazioni sulla soap.

Pericolosi criminali al Paradiso nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Dopo aver capito di essere stato raggirato dalla cognata, Enrico ha preso la decisione definitiva di rimanere a Milano al fianco della compagna Marta Guarnieri, e della figlia Anita. La giovane Guarnieri, comprendendo fino a che punto il dottore è disposto a rischiare per lei e per la loro felicità, si trova a confessargli un’amara verità: non potrà avere figli né ora né in futuro. Mentre la coppia reagisce insieme alla notizia, Anita è sempre meno contenta della situazione: la piccola, infatti, incolpa Marta per la partenza dell’adorata zia e poi c’è la con il padre che si rifiuta di lasciare la città e partire per l’America. Mentre la nuova famiglia cerca il suo equilibrio, al Paradiso giunge un uomo misterioso che cerca proprio Marta. In quel momento, tuttavia, al Grande Magazzino si trova anche Mimmo che è pronto a fare la sua dichiarazione ad Agata, finalmente, dopo essersi opposto fermamente al padre e aver rifiutato il trasferimento in Sicilia. Il giovane ha deciso di aprire il suo cuore ma, prima di ricevere una fredda dimostrazione da Agata che è decisamente confusa sulla questione, nota l’uomo misterioso e inizia a riflettere: dove l’ha già visto? Questo sarà fondamentale nelle nuove trame de Il Paradiso delle Signore, e noi vi spieghiamo perché.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Enrico pronto a testimoniare

Sin dall’inizio della sua prima comparsa a Milano, Enrico è stato molto discreto e misterioso sulla sua vita privata, ma la relazione con Marta Guarnieri ha portato il dottore ad aprirsi. Enrico è il testimone chiave di un importante processo che si sta per tenere a Roma e i criminali coinvolti non vogliono, nel modo più assoluto, che parli e dica quello che sa. Enrico ha provato a nascondere la figlia Anita senza successo e così ora lei vive con lui e Marta. Proprio la giovane Guarnieri, inconsapevole di essere spiata ormai da qualche giorno dagli uomini che vogliono impedire al suo compagno di parlare, commette un passo falso che potrebbe essere fatale per tutti. Le Anticipazioni delle nuove puntate della soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che Marta deciderà di portare Anita alla festa organizzata in casa- famiglia, sperando che si diverta e si distragga, ma in questo modo esporrà entrambe ai criminali che le seguono che ora conoscono esattamente la loro posizione e la loro casa.

Il Paradiso delle Signore 9: Mimmo salva Enrico

I criminali che sono sulle tracce di Enrico, colpa anche della mossa avventata ma in buona fede di Marta, sanno dove abita il dottore e finalmente possono colpire. Mentre si prepara a lasciare Milano e partire per Roma, dove è chiamato a testimoniare, Enrico viene raggiunto dai criminali e sta per essere ucciso ma, improvvisamente, il colpo di scena. Le Anticipazioni della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, infatti, ci rivelano che Mimmo è rimasto molto colpito dall’uomo che ha visto al Paradiso e che cercava Marta, e così ha svolto delle indagini per conto suo, scoprendo che si tratta di un criminale molto pericoloso. Temendo il peggio, Mimmo è corso a casa della Guarnieri e così ha potuto evitare all’ultimo momento che Enrico morisse per mano dei criminali. Una bella soddisfazione per il giovane poliziotto, che da quando è arrivato a Milano ne ha vissute di tutti i colori, ma la soddisfazione più grande arriva quando Agata finalmente capisce di provare qualcosa per lui, e così risponde alla dichiarazione in modo affermativo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.