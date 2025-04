Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Enrico raggirato dalla cognata, Marta in una posizione difficile

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9, Enrico e Marta iniziano a nutrire dubbi su Lea, cognata del dottore. Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, costretto a rimanere a Milano per poter aiutare Adelaide di Sant’Erasmo che ha urgente bisogno di un’operazione delicata, Enrico rinuncerà all’idea di partire per l’America con la figlia Anita e la cognata Lea. Le Anticipazioni sulla soap in onda su Rai 1 ci rivelano che il dottore inizierà a dubitare della cognata, mentre Marta Guarnieri si troverà in una posizione delicata nei confronti della figlia del suo compagno.

Enrico salva Adelaide nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Quando Umberto Guarnieri, vero padre di Odile, gli ha chiesto di visionare i referti di Adelaide di Sant’Erasmo, Enrico è rimasto sconvolto e ha iniziato a studiarli giorno e notte, cercando un modo per salvare la vita della contessa, realmente appesa ad un filo. Così, nonostante la cognata Lea e la figlia Anita abbiano insistito tantissimo per trasferirsi in America al più presto, spaventate dalle minacce indirizzate alla bambina, Enrico è rimasto a Milano al fianco della compagna Marta Guarnieri per operare d’urgenza Adelaide. Il dottore ha salvato la vita alla contessa ma la situazione familiare si è complicata e non poco! Lea, infatti, spinge sui sensi di colpa dell’uomo per invogliarlo e riprendere in considerazione l’idea di lasciare la città e trasferirsi oltreoceano, coinvolgendo anche Anita in questa crociata contro il padre. Ma cosa accadrà nelle nuove puntate della soap? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Enrico sospetta di Lea

Nonostante sia chiaro che non può lasciare Milano a causa della salute ancora in crisi di Adelaide, che è diventata sua paziente, Enrico viene messo all’angolo da Lea. La cognata continua a far leva sul senso di colpa dell’uomo, ricordandogli le minacce ricevute poche settimane prima dalla figlia Anita e del rischio che le sta facendo correre, e arriva anche a coinvolgere Marta Guarnieri. Lei non vorrebbe vedere Enrico andarsene essendone profondamente innamorata, e tutta questa insistenza da parte di Lea inizia a pesarle. Lo stesso Enrico, poi, inizia a sospettare che la cognata abbia qualcosa in mente e così indaga, mettendola alle strette. Quando scopre la verità, il medico prende la decisone di mandare Lea lontano da Milano, rimanendo in città con Marta e Anita, ma non vivrà di certo una situazione semplice. Ecco perché e cosa accadrà alla giovane Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore 9: Marta in difficoltà con Anita

Sin da quando si sono conosciute la prima volta, Marta Guarnieri ha provato di tutto per stare simpatica ad Anita ma lei, un po’ per gelosia un po’ perché abituata a non fidarsi di nessuno, non ha mai particolarmente gradito la relazione tra la figlia di Umberto e il padre Enrico. Quando quest’ultimo caccia via Lea, che per Anita è come una seconda madre, la giovane se la prende con Marta e l’accusa di essere rimasta senza nessuno perché il padre è innamorato di lei e non vuole lasciarla. In realtà Lea ha giocato sporco ma Marta, che vuole il bene della bambina, non vuole rivelarle esattamente cosa è successo. Cosa accadrà? Le Anticipazioni della soap di Rai 1 ci rivelano che per la giovane Guarnieri questo sarà un momento molto stressante, anche potendo contare sull’appoggio di Enrico che prova in prima persona a parlare con la figlia per farle aprire gli occhi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.