Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Matteo si arrende con Odile, Delia e Botteri innamorati

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore assistiamo al gioco delle coppie tra Matteo Portelli e Odile, poi Delia e Gianlorenzo Botteri. Ecco tutte le Anticipazioni sulle nuove puntate della soap in onda su Rai 1.

Matteo invita Odile a cena nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Mentre Tancredi e Rosa sono vicini al bacio, nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore per altre coppie sarà il momento della resa dei conti. Iniziamo a parlare di Matteo Portelli e Odile, che si sono avvicinanti moltissimo nel corso delle ultime settimane, complice la passione in comune per la musica che ha portato i due a scrivere una canzone vincente per Michelino, figlio di Mirella e protagonista de Lo Zecchino d’Oro, e poi a contattare il produttore cinematografico Guido Castelli. Proprio quest’ultimo, tuttavia, darà del filo da torcere a Matteo, nel momento in cui lui inizia a comprendere i suoi reali sentimenti per Odile. La ragazza, infatti, rimane affascinata da Guido e tutti, compresa la madre Adelaide, notato che tra loro c’è un bel feeling. Tornato dal suo viaggio a Roma, Matteo si confida con il fratello Marcello Barbieri, che lo spinge ad agire e dichiarare i propri sentimenti a Odile. Così, le Anticipazioni ci rivelano che Matteo chiederà alla ragazza di uscire a cena insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo si allontana da Odile

Vedendo la grande complicità che si è creata tra Guido e Odile, la quale non è immune al fascino del produttore cinematografico, Matteo si fa coraggio e la invita a cena. Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, scopriremo tuttavia che la cena non va come sperato e sarà tutt’altro che romantica. Così, sentendosi sconfitto e non sentendosi pronto a soffrire di nuovo dopo la grande delusione della fine della sua storia d’amore con Maria Puglisi, Matteo rinuncia a Odile e decide che tra loro ci sarà pura amicizia. Ma riuscirà a mantenere i propositi? Nel frattempo, un’altra coppia ci tiene con il fiato sospeso. Stiamo parlando di Delia e Gianlorenzo Botteri, che hanno finalmente iniziato a non nascondersi più, vivendo le emozioni che li legano. Quanto mancherà all’ufficializzazione della love story?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Delia e Botteri presto una coppia?

Dopo aver chiuso con Giulia Furlan, che si è vendicata di lui nel peggiore dei modi, Gianlorenzo Botteri si è avvicinato sempre di più a Delia. La Venere si è mostrata sempre pronta ad aiutarlo e anche nelle nuove puntate della soap, presto in onda su Rai 1, avrà un’intuizione importante per la nuova collezione dello stilista. Mentre Botteri si prende la sua rivincita con una collezione ideata per i più giovani che piace moltissimo, merito anche di una recensione più che positiva del suo lavoro, Delia non potrà fare a meno di confessare i propri sentimenti per lo stilista. Sentimenti che, sembra, sono più che ricambiati. I due trascorreranno la Pasquetta insieme dal momento che, dopo essersi fatta coraggio, Delia inviterà Botteri a passare insieme questa giornata di festa e chissà che finalmente i due non ufficializzino la relazione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.