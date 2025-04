Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Botteri si tira indietro con Delia?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Botteri inizierà a nutrire dubbi sulla relazione con Delia e cercherà di allontanarsi da lei. Ecco le Anticipazioni sulle trame della soap di Rai 1.

Gianlorenzo Botteri è tornato a Milano con rinnovato spirito grazie al viaggio che gli ha permesso di trovare ispirazione per la nuova collezione, avvicinandosi sempre di più a Delia. Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, tuttavia, lo stilista inizia a nutrire dubbi sulla possibile relazione con la Venere, ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni.

Botteri e Delia, la situazione si complica nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Dopo che la sua collezione è stata rubata, plagiata da Galleria Moda Milano che ha copiato il suo capo di punta realizzato con tanta fatica, Gianlorenzo Botteri è partito per l’estero in cerca di nuova ispirazione. Tornato a Milano, lo stilista si è messo al lavoro sulla nuova collezione che si è rivelata un grande successo, merito anche di una recensione positiva che ha fatto conoscere al grande pubblico il suo recente lavoro. In tutto questo, Delia è sempre rimasta al suo fianco, anche quando la giovane Venere si è trovata in difficoltà per i soprusi della rivale Giulia Furlan. La stilista, infatti, non ha dimenticato il comportamento di Botteri che sembrava pronto a riavvicinarsi a lei dopo il loro passato burrascoso, e che invece alla fine ha scelto Delia senza troppi complimenti. Delia e Botteri sono innamorati ma la situazione potrebbe drasticamente cambiare nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1. Ecco perché.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Botteri ha dubbi su Delia

In occasione di Pasquetta, Delia ha preso coraggio e ha chiesto a Botteri di trascorrere insieme questo giorno di festa per poter stare un po’ da soli. Le Anticipazioni della soap di Rai 1, tuttavia, ci rivelano che nelle prossime puntate Botteri non potrà presentarsi all’appuntamento, deludendo Delia. Da questo momento, lo stilista inizia a riflettere a fondo sul rapporto con la ragazza e inizierà a nutrire dubbi sul fatto che la loro relazione possa continuare anche in futuro. Mentre Delia sopporta i tiri mancini di Giulia, insomma, Botteri riflette sulla possibilità di tirarsi indietro e Concetta si accorge del suo improvviso cambiamento d’umore, decidendo di intervenire immediatamente per capire cosa sta succedendo. La donna, infatti, ha imparato a conoscere il suo collega e sa che alcune volte si lascia prendere da dubbi infondati.

Il Paradiso delle Signore: Concetta sprona Botteri

Avendo compreso che qualcosa sta cambiando nello stato d’animo di Botteri, Concetta decide di intervenire. La donna, infatti, ha osservato abbastanza lo stilista da capire quando qualcosa lo turba, e in questo caso intuisce che si tratta di un mal d’amore. Così, Concetta parla apertamente con Botteri e lo spinge a fare un passo in avanti nella relazione con Delia, ma lui ascolterà il suggerimento? Certo sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire una ragazza così onesta e innamorata, che per lui ha già fatto molto anche in passato. Contemporaneamente, anche Matteo vuole sapere meglio cosa pensa Odile del suo rapporto con Guido, essendo lui invaghito della figlia della contessa, ma la ragazza non sa bene come descrivere la relazione e chiude velocemente l’argomento.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.