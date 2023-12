Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 6 dicembre 2023: Matilde se ne va!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 6 dicembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Matilde prenderà la decisione di lasciare Milano. I tentativi di Tancredi e Vittorio di riconquistarla, andranno a vuoto.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 6 dicembre 2023, alle ore 16.00 su Rai1, Matilde prenderà una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Frigerio penserà di lasciare Milano e l’Italia. A nulla saranno serviti i tentativi di Tancredi di riconquistarla e nemmeno il regalo – con dichiarazione d’amore – che Vittorio le farà recapitare. Intanto Marcello incontrerà un’altra volta la misteriosa ragazza con cui ha avuto già un battibecco e Salvo penserà di aver capito chi possa essere. Vito troverà la giusta idea per fare la proposta di matrimonio a Maria ma avrà bisogno dell’aiuto dello staff del Paradiso, a cui chiederà di dargli una mano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora non aiuta Tancredi. Lei è dalla parte di Matilde!

Tancredi vuole provarle tutte per riconquistare Matilde e ha bisogno di tutto l’appoggio possibile. Peccato che Flora, ormai diventata molto amica della Frigerio, non abbia alcuna intenzione di dargli una mano. La Ravasi si dimostrerà più che solidale con Matilde, rifiutandosi di aiutare il Di Sant’Erasmo e di dire sì a Umberto, che le chiederà insistentemente di intervenire in favore del socio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matilde decide di lasciare Milano e l’Italia

Senza l’aiuto di Flora e ormai con le spalle al muro, Tancredi non riuscirà a riconquistare Matilde ma non ce la farà neanche Vittorio. Il Conti invierà alla Frigerio un regalo molto particolare e pensato, dichiarandole tutto il suo amore. Ma la donna, delusa da Vittorio e con il cuore a pezzi, prenderà una decisione che cambierà per sempre la sua vita: lascerà Milano e l’Italia. Intanto Marcello incontrerà di nuovo la ragazza con cui ha avuto già un battibecco.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vito ha un’idea per la proposta di matrimonio a Maria

È ora, Vito farà la proposta a Maria. Il Lamantia vuole che il momento in cui chiederà alla sua fidanzata di sposarlo, sia perfetto. Per questo ha aspettato tutto questo tempo, prima di proporsi. Al giovane verrà in mente il modo più bello e romantico per chiederle ufficialmente di diventare sua moglie ma avrà bisogno dell’aiuto dello staff del Paradiso, a cui chiederà una mano. Intanto Salvo sembrerà capire chi sia la ragazza misteriosa con cui Marcello ha già avuto due turbolenti incontri. Per lui si tratta di Rosa, la nipote di Armando.

