Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Maria confessa tutto, Vito la lascia

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni sulle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. Maria Puglisi confessa, Vito Lamantia non la perdonerà.

Nelle prossime puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore la vita di Maria Puglisi cambierà drasticamente, a causa di una scelta coraggiosa e dovuta nei confronti del futuro marito Vito Lamantia. La giovane stilista dell’Atelier, infatti, rivelerà al fidanzato cosa è successo tra lei e Matteo Portelli e le Anticipazioni ci rivelano che la situazione precipiterà definitivamente.

Maria Puglisi prende una decisione nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8

Quando Matteo Portelli sta per partire per l’America, sperando di poter così salvare sua madre Silvana con un operazione, Maria Puglisi si sente il cuore spaccato a metà. Pur sapendo di aver promesso al fidanzato Vito Lamantia di sposarlo a maggio dopo anni insieme, la bella stilista non può negare di provare pura passione per Matteo. Tra i due c’è stato un bacio e un confronto lungo e sentito e Maria sente ora di non poter tornare al fianco di Vito senza rivelargli tutta la verità e sperare nella sua comprensione. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che la figlia di Concetta prenderà finalmente il coraggio e confesserà tutto, ma questo poterà a conseguenze molto negative.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vito sotto shock, Maria lo ha tradito

Maria e Vito hanno vissuto un momento difficile quando lui si trovava lontano in Australia e al Paradiso ha fatto il suo ingresso in scena Matteo Portelli. Il fratellastro di Marcello Barbieri, infatti, ha fatto breccia nel cuore della giovane stilista e tra i due vi sono stati momenti intimi, ma anche confessioni spiazzanti poco prima della partenza di Matteo per l’America. Giunta a questo punto, Maria sa di dover prendere una posizione sul rapporto con Vito, minato dai segreti che sta continuando a nascondere poiché confusa e destabilizzata. Così, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8, Puglisi affronterà Lamantia e gli rivelerà tutto ciò che è successo con Matteo, confermando anche alcuni dubbi che il fidanzato aveva avuto in precedenza una volta tornato a Milano. Maria gli ha sempre mentito, anche quando ha accettato la sua proposta di nozze? Oppure la sua fidanzata è solo confusa e ha confessato perché vuole sposarlo senza bugie a dividerli in futuro?

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Vito lascia Maria

Dopo aver ascoltato le parole della fidanzata, Vito è sotto shock e non vuole più parlarle. Maria si confida con la madre Concetta, la quale prova anche ad intercedere per lei con Lamantia senza particolare successo. Nelle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, Puglisi e Vito si ritroveranno a lavorare insieme e la giovane stilista penserà di poter appianare così tutta la situazione, ma si sbaglierà di grosso. Dopo la sua confessione, Vito ha capito che la relazione che credeva stabile e solida aveva tanti punti oscuri su cui riflettere e che il matrimonio a maggio potrebbe essere un passo molto più che affrettato, così prenderà una drastica decisione. Con tutta probabilità, infatti, Lamantia lascerà per sempre Maria, concentrandosi sugli affari e permettendole di fare chiarezza al ritorno di Matteo a Milano.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.