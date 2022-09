Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni: Tina incinta ma rischia di perdere il bambino. Agnese corre da lei!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per le puntate in arrivo su Rai1. Nelle Trame della Soap, Agnese scopre che Tina è incinta e deve correre dalla figlia a Londra. Salvatore, dopo la partenza di Anna per gli Stati Uniti, rimane solo. Per lui sarà un duro colpo!

Novità in arrivo per la famiglia Amato. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Tina rivelerà a tutti di essere incinta. La gravidanza della cantante, tanto attesa, sarà un evento che renderà tutti felici ma provocherà anche un certo subbuglio in Agnese e anche in Salvatore. Vediamo cosa succederà nelle puntate della Soap in arrivo su Rai1.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tina è incinta ma rischia di perdere il bambino

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che da Londra sono in arrivo grandi e belle notizie. Dopo averlo tanto cercato, Tina dirà a tutti di aspettare un bambino. Questa lieta novella farà saltare di gioia tutta la sua famiglia ma la felicità appena provata dovrà lasciare spazio a una grande preoccupazione. La bella cantante sta portando avanti una gravidanza a rischio e potrebbe perdere il bambino. Agnese deciderà di correre immediatamente in aiuto della famiglia ma questo vorrà dire lasciare Milano e il grande magazzino dove, con l'arrivo di Adelaide, sono iniziati i guai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese parte per Londra e lascia Salvatore solo

Agnese non ci penserà due volte a correre da Tina. La sua bambina ha bisogno di lei e nessuno vuole che la bella cantante perda di nuovo il suo bambino. Ma come prenderà Adelaide questa partenza? Andrà su tutte le furie, prendendosela di nuovo con la sarta oppure capirà il momento. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore purtroppo ancora non ci rivelano quale sarà la reazione della Contessa ma siamo sicuri che la cosa non passerà in sordina. Quel che è certo, è che Salvatore non sarà per nulla felice di rimanere solo a casa. Il ragazzo dovrà infatti salutare anche Anna, in partenza per gli Stati Uniti.

Trame e Anticipazioni: Anna parte per gli Stati Uniti... tornerà cambiata?

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Anna dovrà partire per gli Stati Uniti, per sostenere sua madre per un'importante e delicata operazione. La Imbriani lascerà quindi il suo adorato marito da solo. Sarà lei a non volere che Salvatore la segua nel suo viaggio. Questa improvvisa partenza ci fa però sospettare che qualcosa bolla in pentola. Anna potrebbe infatti tornare a Milano con delle brutte sorprese. In un nostro precedente articolo vi abbiamo infatti rivelato che Quinto è vivo e potrebbe andare alla ricerca della sua consorte. E se la neo-moglie di Salvo lo incontrasse proprio in America o comunque venisse a scoprire là che il suo legittimo consorte è ancora in vita? Le cose si metterebbero molto male, non solo perché il matrimonio con l'Amato sarebbe invalidato ma anche perché Salvo potrebbe scoprire, all'improvviso e tutti insieme, i segreti che ancora Anna gli tiene nascosti. Staremo a vedere ma intanto questa situazione ci sembra abbia puzza di bruciato!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.