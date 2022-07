Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni: Marcello ha una nuova vita. Riconquisterà Ludovica?

Anticipazioni TV

Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, Marcello ce la metta tutta per riconquistare Ludovica. Ecco le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Grandi novità per Marcello Barbieri nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Il giovane si è dedicato allo studio della finanza in Svizzera durante l’estate, ma questo basterà per riconquistare l’ex fidanzata Ludovica Brancia? Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate della soap di Rai 1 a proposito della coppia e del futuro di Marcello.

Marcello torna dalla Svizzera nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore

Nel corso delle ultime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Marcello Barbieri ha messo fine alla sua storia d’amore con Ludovica Brancia, consapevole della differenza sociale ed economica che li divide, per poi partite alla volta della Svizzera, dove si è iscritto ad un corso di finanza. Dopo questa estate, Marcello torna a Milano decisamente cambiato, desideroso di riconquistare Ludovica e dimostrare di poter essere alla sua altezza. Ad aiutarlo in questo arduo compito la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, che ha patteggiato per Marcello aiutandolo a raggiungere una nuova e ben più sofisticata versione di sé stesso. Questo basterà per permettere al giovane di affermarsi e colpire la Brancia?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello pronto a tutto per Ludovica

Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, Marcello tornerà a Milano dopo un’estate di studi in Svizzera che lo ha cambiato profondamente. Barbieri si presenta come un uomo nuovo, anche se il suo status sociale purtroppo non è ancora mutato, motivo per cui il giovane attende prima di riprovarci con Ludovica, con il benestare della contessa di Sant’Erasmo, che farà da giuda a Marcello. Vedendo il suo ex fidanzato così cambiato, pronto a tutto per elevare il suo futuro in meglio, Ludovica si convincerà a dare a Marcello una seconda occasione? Lo scopriremo nelle nuove Anticipazioni della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide senza scrupoli

Dopo essersi occupata dell’educazione di Marcello e aver aiutato il giovane a migliorarsi nel corso dell’estate, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo indosserà i panni di imprenditrice nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. La contessa, infatti, ha acquietato le quote di Umberto Guarnieri, estromettendolo dal Paradiso, convincendo Vittorio Conti a darle carta bianca contro la rivale Flora Gentile Ravasi. Pronta a tutto, Adelaide farà in modo che la stilista abbia vita difficile nel Grande Magazzino, portandola a valutare il licenziamento. Flora resisterà alle pressioni o lascerà vincere Adelaide?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.