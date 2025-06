Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: a luglio la Conferenza Stampa con le new entry del Cast

Anticipazioni TV

Mentre cresce l'attesa per la decima stagione de Il Paradiso delle Signore, a luglio nella conferenza stampa scopriremo tutte le new entry della soap di Rai 1.

Mentre si lavora sul set della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, i fan della soap di Rai 1 sono curiosi di scoprire le novità di questa stagione e soprattutto le new entry del cast. Dopo la conferma della presenza di Simone Montedoro sarà la conferenza di luglio a presentare tutti i nuovi personaggi. Ecco le Anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 10, grandi novità nel cast

Le riprese della decima stagione de Il Paradiso delle Signore sono ufficialmente iniziate il 26 maggio 2025 e la soap tornerà, al consueto orario, su Rai 1 a settembre 2025 con tante nuove puntate. I fan sono molto ansiosi di scoprire le novità della prossima stagione, ma anche di conoscere il destino dei protagonisti più amati. È escluso il ritorno di Maria Puglisi, dato che l’attrice si trova impegnata su altri fronti lavorativi, mentre sono confermati Marcello Barbieri, Adelaide di Sant’Erasmo, Umberto Guarnieri e Odile.

Ci aspettano tanti colpi di scena nelle nuove trame della soap, a partire dalla rivelazione che Umberto e Adelaide dovranno fare alla figlia, mettendola al corrente del fatto che il Commendatore è il suo padre biologico. Momenti di sconforto per Matteo Portelli, innamorato della figlia della contessa, che non sa come dichiarare il proprio amore alla ragazza dato che pensa che lei lo veda come il suo migliore amico. Ci saranno, inoltre, grandi novità nel cast e ne sapremo molto presto di più, ecco perché.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: a luglio la conferenza stampa

Mentre gli attori de Il Paradiso delle Signore sono impegnati sul set per registrare le puntate della decima stagione della soap di Rai 1, è stata annunciata per le ultime settimane di luglio la conferenza stampa ufficiale durante la quale saranno svelate anche tutte le novità sul cast di questo anno. Nelle ultime settimane è trapelata la notizia della partecipazione di Simone Montedoro, un attore molto amato e volto noto al pubblico di Rai 1 per la sua partecipazione a diverse fiction, tra cui spicca Don Matteo.

Lui sarà un grande protagonista nei panni di Fulvio Rinaldi, si mormora in grado di far innamorare una delle protagoniste principali del Paradiso, forse proprio la Contessa. Le riprese della soap sono attualmente in corso presso gli studi Video di Roma e dovrebbero durare per tutta l’estate, così da poter consegnare il prodotto pronto per settembre 2025. Non resta, dunque, che attendere ancora qualche settimana per scoprire, durante la conferenza stampa ufficiale, tutte le novità più importanti.