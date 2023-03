Il Commissario Ricciardi 2, Stasera su Rai 1 la Terza Puntata: Enrica sposerà un altro?

Anticipazioni TV

Va in onda Questa Sera su Rai 1 la Terza Puntata della Seconda Stagione de Il Commissario Ricciardi, la serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e con protagonista Lino Guanciale. Il titolo è Serenata senza nome e sono di scena il sangue e l'amore.

La settimana comincia bene per i fan del Commissario Ricciardi, personaggio fascinoso e tormentato che nasce dalla fantasia di Maurizio De Giovanni e che lo scorso anno è approdato in tv con il volto di Lino Guanciale. Questa sera va in onda, su Rai 1 in Prima Serata, la Terza Puntata della Seconda Stagione, che terminerà domani, con un appuntamento speciale.

La Seconda Stagione del Commissario Ricciardi ha un cast a cui il pubblico si è molto affezionato. Accanto a Lino Guanciale ci sono Antonio Milo (Raffaele Maione), Maria Vera Ratti (Enrica Colombo), Enrico Ianniello (Bruno Modo), Veronica D'Elia (Nelide), Serena Iansiti (Livia Lucani), Fiorenza D’Antonio (Bianca Palmieri di Rocaspina), Adriano Falivene (Bambinella), Mario Pirrello (Angelo Garzo). La regia è di Gianpaolo Tescari, siamo nella Napoli degli anni Trenta e la serie si muove tra il poliziesco, il mystery e il melò.

Il Commissario Ricciardi 2: Dove eravamo rimasti?

Nella seconda puntata de Il Commissario Ricciardi 2, la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina ha chiesto a Ricciardi di riaprire il caso dell'omicidio dell’avvocato Piro, di cui si è accusato il marito della donna, che proprio a Piro doveva una gran quantità di denaro. Il commissario ha scoperto il vero colpevole, anzi la vera colpevole, ma Romualdo Palmieri ha deciso di non ritrattare. Riccardi ed Enrica si sono incontrati un paio di volte, ed Enrica ha manifestato la sua delusione. Il Commissario, per fortuna, l'ha rassicurata sui suoi sentimenti. Livia, infine, dopo l'ennesimo rifiuto da parte di Ricciardi, ha deciso di vendicarsi. Ha confabulato con l'imperscrutabile Falco e i due hanno deciso di incastrare Luigi Alfredo con l'accusa di omosessualità, che all'epoca era considerata un reato punibile, nella migliore delle ipotesi, con il confino.

Il Commissario Ricciardi 2: Anticipazioni della Terza Puntata

La terza puntata de Il Commissario Ricciardi 2 si intitola Serenata senza nome proprio come il libro da cui è tratta, sempre scritto da Maurizio De Giovanni e che dell'intero ciclo con protagonista il personaggio di Lino Guanciale è forse uno dei più belli.

A essere ucciso, stavolta, è un commerciante di tessuti di nome Costantino Irace. In città tutti pensano che il colpevole sia il pugile Vincenzo Sannino, un tempo emigrato in America e ora di ritorno a Napoli. Da ragazzo Sannino era innamorato della moglie di Irace, e ciò costituirebbe un ottimo motivo per eliminare Irace. Ricciardi, tuttavia, vuole vederci chiaro, convinto che le cose siano più complicate di ciò che sembrano. Nel frattempo, Manfred è diventato un habitué di casa Colombo, dove si sta organizzando la cena di compleanno di Enrica. Per l'occasione, l'ufficiale tedesco vorrebbe chiedere alla giovane donna di sposarlo.

Non perdete l'appuntamento con il nuovo caso del Commissario Luigi Alfredo Ricciardi, Stasera, in Prima Serata, su Rai 1.