Il Collegio 7: Stasera la Prima Puntata del docu-reality di Rai2

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le novità della nuova edizione de Il Collegio, pronta a partire su Rai2 con la prima puntata: i nomi dei partecipanti, la nuova voce narrante e l'anno di ambientazione scelto dagli autori del docu-reality.

La tanto attesa nuova edizione del docu-reality di successo firmato Rai che appassiona i giovani spettatori è arrivata. Va in onda stasera 18 ottobre alle 21:20 su Rai2 la prima puntata de Il Collegio 7 che porta i ragazzi protagonisti molto più indietro nel tempo di quanto non avessimo visto nelle stagioni precedenti: l'anno scolastico è quello del 1958.

Anche questa volta, dunque, gli studenti dovranno dire addio a smartphone e computer per immergersi in un’esperienza educativa di formazione e di relazioni molto diversa e lontana dalla loro realtà quotidiana. L’anno di ambientazione come detto poc'anzi è il 1958, un periodo di trasformazione e passaggio per un'Italia che guardava al futuro, alla modernità e al progresso, ma era ancora legata a costumi, usi e abitudini del passato. Ed è con questa cultura che i ragazzi dovranno fare i conti e sono chiamati a confrontarsi quotidianamente con le dinamiche di un tempo tanto lontano e così distante dal nostro 2022.

Il Collegio 7: anticipazioni della prima puntata del docu-reality

L’arrivo al Collegio segna il passaggio repentino dal 2022 al 1958. Gli studenti prima di varcare la soglia del cancello salutano i propri genitori. Per affrontare la loro nuova vita devono sottoporsi alla visita medica e all’immancabile e temutissimo taglio di capelli. In questa prima puntata nella sala ricreativa i Collegiali guardano una puntata di Lascia o Raddoppia, il quiz più famoso di sempre condotto da Mike Bongiorno.

Il Collegio 7: chi vedremo nella prima puntata

Il 1958, epoca in cui l'Italia solleva la testa dopo la guerra mondiale. Gli studenti scelti per Il Collegio 7 dovranno infatti l'occasione di rivivere gli anni '50, un periodo di grandi trasformazioni per il nostro Paese: inizia proprio allora il boom economico e la spinta della produzione industriale richiede sempre più figure specializzate. Viene inaugurata l'Autostrada del Sole e "Volare" vince a Sanremo. Questi i nomi dei partecipanti:

Alessia Bruscia , 14enne calabrese di Crosia (Cosenza)

, 14enne calabrese di Crosia (Cosenza) Elisa Angius , 15enne sarda

, 15enne sarda Alessandro Bosatelli , 14enne di Brembate (Bergamo)

, 14enne di Brembate (Bergamo) Sofia Brixel , 16enne di Chiavari (Genova)

, 16enne di Chiavari (Genova) Davide Cagnes , 17enne di Montebelluna (Treviso)

, 17enne di Montebelluna (Treviso) Mattia Camorani , 15enne di Faeza (Ravenna)

, 15enne di Faeza (Ravenna) Davide Di Franco , 16enne di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani)

, 16enne di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) Marta Maria Erriquez , 16enne di Venaria Reale (Torino)

, 16enne di Venaria Reale (Torino) Apollinaire Manfredi , 15enne originario del Congo adottato da una famiglia pugliese

, 15enne originario del Congo adottato da una famiglia pugliese Tommaso Miglietta , 14enne di Lizzenello (Lecce)

, 14enne di Lizzenello (Lecce) Zelda Nobili , 15enne di Trieste

, 15enne di Trieste Alessandro Orlando , 17enne di Torre Annunziata

, 17enne di Torre Annunziata Mattia Patanè , 16enne di Riposto (Catania)

, 16enne di Riposto (Catania) Gabriel Rennis , 16enne di Ostia (Roma)

, 16enne di Ostia (Roma) Samuel Rosica , 14enne pugliese di Bitonto (Bari)

, 14enne pugliese di Bitonto (Bari) Priscilla Savoldelli , 15enne di Gandino (Bergamo)

, 15enne di Gandino (Bergamo) Giada Scognamillo , 17 anni di Genova

, 17 anni di Genova Damiano Severoni , 16enne di Tivoli (Roma)

, 16enne di Tivoli (Roma) Luna Tota , 15enne di Roma

, 15enne di Roma Giulia Wnekowicz, 14enne di Figline Valdarno (Firenze)

Il Collegio 7: nuovo corpo docente e nuova voce narrante

La settima stagione de Il Collegio avrà un corpo docente e un programma di studio rinnovati. Il 1958 è stato l'anno del boom economico, un periodo di trasformazione e passaggio per un’Italia che guardava al futuro. A fare il suo ingresso come voce narrante, dopo le partecipazioni di Giancarlo Magalli, Simona Ventura e Eric Alexander, stavolta sarà Nino Frassica. I collegiali si troveranno sempre all'interno del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, sede dello show dalla quinta edizione in poi. La messa in onda de Il Collegio 7 è prevista per le ore 21:30 su Rai2 a partire dal 18 ottobre per un totale di 8 serate. Le puntate saranno naturalmente visibili anche su RaiPlay.

Il Collegio 7: il format

Il Collegio, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, è basato sul format internazionale Le Pensionnat – That’ll teach’em di cui la Rai ha acquisito i diritti. Ogni anno sono migliaia le domande di aspiranti studenti con il sogno di far parte della classe più famosa della TV. Per la realizzazione del programma hanno lavorato 110 persone. Sono state utilizzate 14 telecamere con operatore, 32 microfoni a collarino e un drone per le riprese in aeree. È un programma scritto da Luca Busso con Marco Cappellini, Laura Mariani, Marco Migliore, Emanuele Morelli, Marina Pagliari, Veronica Pennacchio e Alessandro Tassone. La regia è di Fabrizio Deplano.

La prima puntata de Il Collegio 7 va in onda questa sera 18 ottobre 2022 su Rai2.